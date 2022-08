Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, los recién casados de vuelta en España

Los últimos días, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han compartido como nunca antes detalles de su relación amorosa. La pareja, conocida por su discreción, se casó hace poco, y aunque ya se rumoraba al respecto, fue hasta su regreso de su viaje por Europa, que la conductora lo confirmó de viva voz en televisión. Tanto ella como el cantante han compartido desde entonces algunos detalles de su unión, así como de su inolvidable encuentro con el Papa Francisco, quien bendijo su matrimonio. De igual manera, los recién casados han compartido su ilusión por convertirse en padres, deseo que esperan se haga realidad este mismo año. Ahora, apenas unas después de que volvieran a México, la pareja ha viajado nuevamente a tierras europeas, en lo que promete será una nueva experiencia que atesorarán en su nueva vida de casados.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Además compartir las buenas nuevas en cuanto a su estado civil, Cynthia reveló la semana pasada su salida de Venga la Alegría, pues señaló que por ahora estará enfocada en su vida personal y en proyectos propios que le permitan justamente darse prioridad a sí misma y a su familia. Sin embargo, la conductora no ha dejado de estar activa en redes sociales, pues en sus cuentas ha compartido vistazos de sus salidas a compromisos como sesiones de fotos. Y este jueves publicó en sus Instagram Stories un breve video en el que mostró su paso frente a la famosa Plaza de Cibeles, en Madrid. La presentadora no agregó más detalles en su post, dejando en el misterio cuándo viajó a la capital española, si lo hizo acompañada y cuáles fueron los motivos de su visita. Antes de su romántico viaje por Europa que empezó en España, en abril Cynthia ya había estado en la capital, esto mientras Carlos estaba particpando en la temporada del musical José, el soñador.

VER GALERÍA

Si bien la conductora no reveló estar acompañada por su esposo, y él tampoco ha revelado detalles sobre este viaje, es practicamente un hecho que los dos se encuentran juntos en España. Y es que Carlos se presentará el próximo sábado 20 de agosto en el Starlite Catalana Occidente, un festival boutique de cultura, música y gastronomía que se lleva a cabo en la ciudad de Marbella, en la Costa del Sol. Dada la cercanía de su show en dicho evento, no sería para nada raro que la pareja ya se encuentre en el lugar, donde en días pasados se celebró una famosa gala que reunió a un sinfín de celebridades, muchas de ellas latinas.

VER GALERÍA

Hace apenas unos días, Cynthia acompañó a Carlos en una escapada a Tlaxcala, pues el cantante, fiel a su palabra, acudió a su natal Huamantla para cantarle a la Virgen de la Caridad, tal como lo había prometido hace años, cuando apenas empezaba su carrera. Durante la fiesta patronal de dicho lugar, el intérprete salió a un balcón para hacer su interpretación y también saludar a los presentes que se dieron cita en la llamada Noche que nadie duerme. A su lado estuvo en todo momento su esposa, quien lució de lo más guapa en un elegante traje rojo. En este escenario pasó además lo que nunca, y es que, ante la petición de los fans, la pareja accedió a besarse en público, una efusivo gesto de amor que ellos siempre han dejado en su lado más privado. Primero reaccionaron enviando besos al aire, pero ante la insistencia, la conductora y el cantante terminaron por besarse como toda pareja de enamorados.

VER GALERÍA

Su sueño de convertirse en padres

Luego de que su matrimonio con Cynthia fuera confirmado por ella misma, el cantante se ha mostrado habirto al hablar de su vida como hombre casado. "Estar feliz te mantiene con muchas ganas de hacer muchísimas cosas y sí, al final, hay cosas que no se ocultan y que no se pueden ocultar, ni la felicidad, ni la salud y en este caso pues obviamente no lo podemos ocultar y estamos muy felices, y deseamos que sea para siempre", dijo hace unos días en entrevista para Televisa Espectáculos. "Poder formar una familia es el sueño más grande que tenemos, poder ser papás, y que Dios nos ayude cuando él quiera", expresó. La semana pasada al asistir al matutino de TV Azteca, la conductora desmintió estar embarazada, rumor que desde hace tiempo la rodeaba, sin embargo confirmó que sí está en sus planes ser mamá pronto. "No estoy embarazada, sí es el plan como ustedes saben, esperamos que se nos cumpla este año y cuando esto suceda obviamente ustedes se van a dar cuenta por nosotros, a través de nosotros", dijo en VLA.

VER GALERÍA