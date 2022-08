La dura confesión de Natalia Esperón: 'Lo más difícil fue que perdí a un bebé'

Mientras estuvo alejada de la televisión, Natalia Esperón dedicó el tiempo a su familia. Además, trabajó en aspectos personales acudiendo a terapia, pues una de sus prioridades fue el poder sanar esas circunstancias difíciles que enfrentó a lo largo de ese periodo. Una de ellas, según confiesa, fue la pérdida de uno de sus trillizos, golpe del que devino un estado de profunda tristeza. Con el corazón en la mano, la actriz habló de cómo vivió ese instante en que su realidad dio vuelco inesperado, aunado a la necesidad que tuvo en su momento de encontrar apoyo y respaldo de quienes la rodeaban. Hoy, tras encausar sus emociones de manera favorable gracias al esfuerzo que puso en ello, ha reflexionado sobre lo ocurrido, destacando incluso la importancia que debe tener entre las personas asumir con madurez el tema de la muerte y el duelo.

Natalia se sinceró durante su visita al programa televisivo de Montse & Joe, de Unicable, en donde además de hablar de su vida en familia y de cómo marcha todo en este instante para ella, respondió sin más preámbulo a la pregunta de una de las entrevistadoras, quien quiso saber cuál es, hasta el momento, la experiencia más dura que ha enfrentado. “Lo más difícil fue que perdí a un bebé, Sebastián, antes de nacer. Vivió en el vientre y falleció unos días antes de nacer y aparte se combinaba con el nacimiento de mis otros dos hijos y tenía a Natalia y tuve depresión postparto…”, contó la actriz durante la charla, quien pocas veces suele hablar públicamente de lo que ocurre en su entorno personal, una regla que trata de seguir al pie de la letra.

La protagonista de telenovelas como Agujetas de Color de Rosa, y que actualmente forma parte del elenco del melodrama Corazón Guerrero, no dudó en ahondar en detalles, confesando que ante la necesidad de sentirse respaldada obtuvo respuestas que no fueron las adecuadas. “Son cosas que a nadie se le desean. Eran trillizos mis chiquitos y sí fue muy fuerte. Y finalmente estábamos en el no pasa. Nadie me ayudaba de la manera que yo necesitaba en esa manera, todo el mundo me ayudaba desde la manera en que ellos pensaban que me podían ayudar y no fue afortunada la manera en que ellos creyeron que me pudieran ayudar…”, dijo, aunque sin revelar más al respecto.

Su postura ante el duelo

No fue sencillo, pero Natalia Esperón logró dar pasos firmes para poder salir avante, aunque recuerda que por esos días, y con el ánimo por el suelo, había aspectos que no lograba comprender. “Como que quedaron muchas cosas que no se habían sanado y era una bomba de tiempo. Yo estaba muy triste, traía una tristeza que yo no entendía por qué venía esa tristeza, por qué no disfrutaba las cosas…”, explicó en otro momento de la conversación.

A raíz de ese acontecimiento, Natalia también pudo reflexionar sobre el duelo. Así mismo, logró asumir una postura más clara sobre lo que implica la enfrentar la muerte, un tema que según afirma debe ser tratado con toda naturalidad. “Finalmente el duelo hay que vivirlo, es un proceso. No te puedes brincar las fases, lo tienes que vivir pero nadie nos enseña. A nadie nos platican de la muerte… De repente yo me imaginaba a mi chiquito, yo vivía con tres bebés y eso no estaba bien. Pero, ¿por qué no hablamos de la muerte? Por que eso es feo, porque eso es terrible pero es algo a lo que todos vamos a ir, donde todos nos tenemos que preparar. Pero es un tema como que a mucha gente le da para abajo…”, confesó.

