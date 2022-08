Eugenia Cauduro revela su nueva apariencia: '18 kilos menos, solo por hoy'

El giro en la vida sentimental de Eugenia Cauduro, tras separarse del padre de sus hijos, la llevó a caer en depresión por casi una década. Ese tiempo, la actriz tomó la decisión de mantener un bajo perfil y dedicarse por completo a su familia, según confesó en una entrevista concedida a Mara Patricia Castañeda en 2021. Desde ese momento mucho cambió, pues a la par de hacer todo para librar los golpes emocionales, el estilo de vida que llevó repercutió en su aspecto físico. Hoy, la también protagonista de telenovelas ha pasado la página de ese periodo; para muestra la reciente fotografía en la que celebró uno de sus logros al mostrar su nueva imagen.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE CELEBRITIES

Cercana como siempre a sus seguidores, Eugenia tomó sus redes sociales para compartir la imagen que capturó con la cámara de su teléfono celular frente al espejo. En la postal, la actriz se deja ver muy animada, enviando un saludo y regalando una pose. Con un look casual de blusa y jeans, hizo evidente su cambio físico, algo que quiso poner en alto y compartirlo con el público que desde siempre le ha manifestado su apoyo. “¡Me veo bien, me siento bien! 18 kilos menos. Sólo por hoy. Poco a poco se llega lejos…”, escribió al pie de la publicación, la cual se viralizó en cuestión de horas. Con el esmero de siempre, la también modelo completó su atuendo con unas gafas de sol y un bolso de mano, además de llevar su melena suelta y peinada en ondas.

Por supuesto, la reacción de sus fans y amigos cercanos del medio fue inmediata, haciéndole llegar mensajes para felicitarla y destacar su belleza. Luz Elena González fue una de ellas, quien sorprendida escribió: “Woow. Hermosa siempre. Felicidades sobre todo por esa bella sonrisa”, dijo. Adriana Nieto también comentó: “Bravo, Euge, ¡guapísima!”. Hasta el momento, la actriz no ha ahondado en detalles del proceso que ha seguido a lo largo de estos meses para lograr sus objetivos, aunque ha dejado ver lo plena que se siente en este instante en que además su estabilidad profesional es constante. Recordemos que tan solo meses atrás hizo su regreso a las telenovelas al formar parte del elenco del melodrama Amor Dividido, producción que me le mereció el reconocimiento de los televidentes.

VER GALERÍA

La raíz de su cambio físico

Con el corazón en la mano, Eugenia Cauduro se sinceró con Mara Patricia Castañeda del punto de quiebre por el que atravesó, cuando al separarse del padre de sus hijos entregó todo por ellos, sin medir las consecuencias que esa decisión le traería. “Me enfoqué en mis dos hijos, pero se me olvidó Eugenia. Eugenia dejó de existir, fuerte, juguetona y cariñosa y amorosa y leyendo y leyendo cómo ser mamá… Yo siempre quise ser mamá toda mi vida… Los primeros 10 años de la vida de mis hijos, yo no existía para mí…”, relató la también conductora de televisión, quien confesó que tras idealizar una vida en familia casi perfecta, se enfrentó con una realidad que la llevó a reflexionar sobre el camino que deseaba seguir.

En ese espacio, Eugenia también habló del origen de su sobrepeso, y de cómo descubrió que en un abrir y cerrar de ojos se había convertido en otra persona. “Me encontré un día a una amiga que me dice: ‘Cómete un chocolate, te va a caer bien’… Me comí, sin darme cuenta, entre 5 o 6 chocolates todos los días. Me paraba, me metía a la regadera, me ponía unos pants, una cola de caballo y todo el día con mis hijos. No me vi en el espejo un año. De repente (dije): ‘Ya no me queda este pantalón, pues me compro una talla 8, uno 9, unos pants’. Y entre el pants y la blusa holgada nunca me di cuenta en qué momento ya estaba yo con muchísimos kilos más encima…”, contó.

VER GALERÍA