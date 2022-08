Rodeado de cariño, Eduardo Capetillo Jr celebra su cumpleaños más especial

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán son la cabeza de una de las familias más queridas de la farándula en México, y aunque por un tiempo prefirieron mantener a sus hijos un poco alejados de los reflectores, hoy por hoy están más que presentes en el medio. Y es que, además del innegable atractivo físico, les heredaron el talento y el amor por el ámbito artísitico, al menos a los mayores. Mientras que Ana Paula recientemente debutó a lo grande como actriz y Ale se aventura en España, el primogénito de la pareja acaba de estrenar su primera serie, un proyecto muy especial en el que ha compartido créditos con su famoso papá. Y tal parece que esta producción ha sido un regalo muy especial para Eduardo Jr, pues se ha lanzado justamente el día de su cumpleaños número 28. Pero eso no ha sido todo el festejo de este nuevo galán de la televisión, pues también ha recibido las más cariñosas felicitaciones de sus seres queridos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Eduardo, quien se ha dejado ver muy emocionado por trabajar hombro con su hijo, tomó sus redes sociales para dedicarle unas palabras por su nueva vuelta al sol. "Querido hijo te deseo todo lo mejor de este mundo, te lo mereces, amor, felicidad, paz, bienestar, y que logres todo lo que te propongas", escribió el galán de telenovelas en su cuenta de Instagram. "Siempre cuentas conmigo, te amo, felicidades", agregó en su mensaje, el cual recibió miles de 'mes gusta', así como cariñosos mensajes de parte de los seguidores del actor. Capetillo acompañó su publicación de una nostálgica fotografía tomada del baúl de los recuerdos, en la que se le veía abrazando a su hijo cuando aún era un niño pequeño. En la imagen se les veía a ambos sonrientes, posando frente a la cámara.

VER GALERÍA

Ana Paula Capetillo fue otra de las integrantes de esta famosa familia que quiso felicitar a Eduardo Jr a través de sus redes sociales. La joven, quien es la segunda de los hijos de Eduardo y Biby, también desempolvó los viejos álbumes familiares para felicitar a su hermano, pues compartió varias fotos de ambos cuando eran pequeños. "28 de este chico compañero de travesuras", escribió en Instagram la joven, quien se estrenó hace poco como actriz en El Rey, Vicente Fernández. En la primera de las fotos que publicó se le veía a ella siendo apenas una bebé junto a su hermanito, ambos cobijados por los brazos de una muy joven y guapa Biby Gaytán. Las demás imágenes fueron igualmente tiernas, con Eduardo Jr y Pau de niños tan unidos como se mantienen hasta la fecha.

VER GALERÍA

Estas imágenes no pasaron inadvertidas ante los ojos de la estrella de Chicago, quien no tardó en comentar la publicación de su hija mayor. "¡Amores de mi vida!", escribió, agregando múltiples emojis con corazones. Durante las últimas semanas, Biby se ha dedicado a promocionar los proyectos de sus hijos, como toda madre orgullosa. "¡No puedo más que felicitarlos y desearles todo el éxito del mundo. ¡Muero por verlos en esta maravillosa historia!", escribía el mes pasado al compartir un adelanto de Donde hubo fuego, la serie de Netflix que grabaron Eduardo y su hijo. Sobre el trabajo de Pau en la bioserie de Don Chente, la actriz también se ha reconocido "sumamente orgullosa, feliz y emocionada". Este proyecto se estrenó a principios de mes en Colombia, y será el 14 de septiembre que se estrene en México.

Eduardo Jr arranca los 28 convertido en un galán de televisión

En sus redes sociales, Eduardo Jr ha dejado ver lo emocionado que está por su primer papel como actor, y más cuando se trata de una serie en la que ha tenido muy de cerca la guía de su padre. Donde hubo fuego, es una historia de drama que gira alrededor de un crimen y en la que el mayor de los Capetillo Gaytán encanará a un bombero. Sobre este proyecto, el actor de 52 años ha admitido estar muy feliz, pues no sólos se trata de su regreso a la pantalla chica, sino de una producción que compartirá con su primogénito. "Estoy orgulloso que nos permita vivir esta oportunidad, muy entusiasmado. Como lo platicaba con mis compañeros: ya hicimos lo que teníamos que hacer; que esto guste o no, ya no está en nuestras manos a partir de este momento, pero como bien lo dijo el Chascas (productor de la novela): cuando tú ves el trabajo que hiciste y lo que pude realizar junto con mi hijo, te llena de orgullo", decía el galán de telenovelas en declaraciones a la prensa retomadas por el diario Milenio. El joven actor de 28 años ha señalado que no le preocupan las comparaciones que pudieran darse a raíz de su trabajo junto a su papá, pues se de alguien a quien ama y admira mucho. "Pues no sé si (tomármelo) como un halago, tampoco lo tomo como algo malo, creo que me siento orgulloso de que me puedan comparar con mi papá porque es una persona que admiro muchísimo en todos los aspectos… Obviamente que te comparen con alguien que tú admiras da orgullo", comentó el mes pasado ante las cámaras de Las Estrellas.

VER GALERÍA