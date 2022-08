El exesposo de Amparín Serrano le dedica una sentida despedida a la madre de sus hijas

La historia de Amparín Serrano dio un giro repentino cuando años atrás se divorció de David West, empresario dedicado al entretenimiento que además es padre de sus dos hijas; Camila y Minnie, como es conocida en el ambiente artístico. Más allá de la ruptura sentimental, el cariño entre la expareja prevaleció durante todo este tiempo, tal cual lo dejó ver la creadora de la marca Distroller en una entrevista concedida a la periodista Mara Patricia Castañeda en 2020. Ahora, tras la repentina partida de la empresaria de 56 años, su exmarido hizo pública una emotiva despedida a la que fuera su compañera de vida, de la misma manera en que lo hicieron sus hijas el día en que se confirmó la noticia del deceso, un asunto manejado bajo estricta discreción.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE CELEBRITIES

David recurrió a sus redes sociales para honrar la memoria de Amparín, enteramente agradecido por tener la oportunidad de compartir juntos una etapa en la que consolidaron el sueño de formar una familia. “Gracias @amparinserrano por haber traído tanta luz a mi vida y por nuestros años de felicidad, y gracias por nuestras hermosas chicas @minniewest @camilawests…”, escribió West en las primeras líneas de su mensaje. Para hacer más emotivo su homenaje, reveló una fotografía del pasado, en la que aparecen Camila y Minnie en su infancia posando junto a sus papás. “Te extrañaré más de lo que puedes imaginarte”, agregó el empresario al final de su dedicatoria, a la cual reaccionaron varios de sus amigos cercanos expresándole sus condolencias.

VER GALERÍA

Para David, la convivencia con Amparín fue tal que el lazo afectivo entre los dos permaneció intacto. De hecho, él conserva un grato recuerdo de quien fuera su esposa, una mujer que se distinguió por no tener límites a la hora de poner en marcha sus inquietudes creativas, pues según contaba, desde niña siempre supo que si quería dedicarse a algo era a divertirse. Apenas este 15 de agosto, West volvió a compartir unas palabras en sus redes sociales, destacando ese rasgo de la personalidad de la empresaria, que pocas veces hablaba de su vida privada. “Estoy seguro de que estás animando a los ángeles como nos entretuviste a todos aquí abajo”, agregó al pie de una foto familiar en la que Amparín, Minnie, Camila y él aparecen disfrutando de un baño de burbujas.

VER GALERÍA

Lo que Amparín decía de David West

Tras su divorcio, Amparín puso en marcha una estrategia para seguir adelante y conquistar cada uno de sus sueños. Echando mano de la creatividad emprendió así un proyecto que con el tiempo fue llamado Distroller y que despuntó gracias a su colorida reinterpretación de la Virgen de Guadalupe. “Siempre hice cosas pero despegué cuando me divorcié. Me sentí sola y expulsé…”, confesó en su charla con Mara Patricia Castañeda. En ese espacio, también habló de David West y del cariño que aún le tenía, haciendo evidente que siempre estuvo abierta a una reconciliación. “David tiene cosas idénticas a mí. Yo si me vuelvo a casar, cien por ciento, y si David quisiera, yo me volvería a casar con él…”, afirmó.

Camila West también honró la memoria de su mamá

Este es sin duda uno de los instantes más duros para las hijas de Amparín Serrano. Luego de que en días pasados Minnie honrara la memoria de su madre con un emotivo video y algunas palabras, ahora es Camila quien expresa lo mucho que echa de menos a su mamá, a quien le ha dedicado un mensaje para reiterar así su infinito cariño por ella. “Te amo y te extraño cada segundo. Mi mamá querida. @minniewest @manolajimenezwest Nos dejaste un gran legado y no vamos a saber seguirlo sin ti”, dijo la joven, que además mencionó en su dedicatoria a la pequeña Manola, su primogénita, la nieta que llenó de felicidad el corazón de la mente creativa de Distroller.

VER GALERÍA