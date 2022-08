‘Debí manejarlo diferente’, Zöe Kravitz sobre su pronunciamiento del pleito de Will Smith

El incidente que protagonizó Will Smith sobre el escenario de los Oscar en contra de Chris Rock provocó todo tipo de reacciones. No solamente varios de sus compañeros condenaron sus acciones, sino que el mismo Will tuvo que renunciar a la Academia después de haber pedido disculpas por lo sucedido. Han pasado los meses y el exabrupto sigue dando de qué hablar, apenas hace unas semanas Will salió de la reclusión en la que se refugió desde entonces, y trató de explicar lo que ha reflexionado desde lo sucedido. Hace unos días, reaparecía por primera vez con Jada Pinkett desde aquella noche en la que su vida cambio y con las aguas más calmas, parece que todo comienza a retomar su rumbo, aunque confiesa que Chris todavía no se siente listo para hablar con él. Ha sido así que, a la distancia, Zöe Kravitz, una de las primeras actrices en condenar lo sucedido aquella noche, ha decidido recapacitar su postura.

“Estoy conflictuada sobre lo que decir ahora mismo, porque se supone que hable de ello; tengo sentimientos muy complicados al respecto, desearía haberlo manejado diferente. Y está bien”, comenzó diciendo en el WSJ en su edición femenina de moda, para luego hablar sobre su punto de vista sobre las opiniones que emite, “Da miedo tener una opinión o decir algo incorrecto o hacer arte o una declaración, pensamiento o lo que sea controversial. Da más miedo porque el arte es sobre la conversación. Eso debe, en mi opinión, siempre ser el punto. El internet es lo opuesto a la conversación. El internet es gente publicando cosas sin absorber nada”.

A lo que se refería Zöe fue a la publicación que realizó en Instagram luego de su exabrupto. La misma noche de los Oscar, Zöe publicó una fotografía en la que se le veía en el evento, junto a la que escribió: “Aquí hay una foto de mi vestido en un show en donde, aparentemente, atacamos a gente en el escenario ahora”.

Nuevos proyectos y una escapada enamorada

Lejos de la polémica, Zöe se encuentra en un gran momento ante su debut en la dirección y viviendo fuera de los reflectores su amor con Channing Tatum. Apenas hace unos días se les capturaba en un momento muy romántico durante un viaje que han realizado a Italia. Al parecer, aunque llevan su relación en total privacidad, han querido disfrutar juntos del verano y no han tenido reparo en dejarse llevar por el amor en Ponza. La pareja fue captada por un curioso paparazzi mientras salían de cenar en el restaurante La Lanterna, las imágenes los acompañaban caminando por la calle, hasta que subieron aun bote, aparentemente acompañados de un grupo de amigos con los que podrían estar vacacionando.

El viaje de los enamorados se da justamente, después de que Zöe explicara por qué decidió elegir a Channing para actuar en su primera cinta como directora: “Quería encontrar a alguien que no hubiera personificado a un personaje oscuro antes, porque pienso que es emocionante ver a alguien que casi siempre ha personificado al chico común, el chico bueno, el galán, todo eso”. Aunque no suele hacerlo, en esta entrevista ha aceptado hablar de Channing un poco más a profundidad, “Sentí, que incluso de lejos, ante de conocerlo, que era un feminista y no tenía miedo de explorar esa oscuridad, porque él sabe que no es así. Es por eso que me atrajo y quería conocerlo. Y estaba en lo correcto”.

