A-Rod, el ex de JLo, reflexiona sobre su vida: 'Algunos de mis errores son inexplicables'

En abril de 2021, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez sorprendieron al anunciar repentinamente el final de su compromiso. La pareja, que llevaba ya cuatro años juntos, había sido alcanzada por los rumores, sin embargo siempre dejaron ver que estos no los afectaba. No obstante el fin llegó y hoy la cantante y el exbeisbolista están cada uno en su propio caminos. JLo ha estado muy presente en los medios a raíz de su relación con Ben Affleck, pues su reencuentro años después de su ruptura comfirmó que las segundas pueden ser mejores de lo esperado. Por su parte, A-Rod se enfocó en un primer momento en su familia, para luego darse una opotunidad con Kathryne Padgett. Ahora, mientras Jennifer está por celebrar a lo grande su boda -tras su sencillo casamiento en Las Vegas-, Alex ha hecho un balance sobre su vida y su carrera, y ha reconocido haber cometido importantes errores en su pasado.

Al participar en el programa Kay Rod Cast de ESPN, Alex habló de las repercusiones que tuvo en su vida el haberse quedado sin su padre a temprana edad, pues en su opinión tuvo afectaciones en otras etapas más allá de su infancia. "Pienso en que papá se fue cuando tenía 10 años, pienso en mí siendo padre de mis dos hermosas niñas, y algunos de mis errores son inexplicables. Hubo un punto ciego en mi vida", comentó en dicho programa. Y es que la exestrella de los Yankees de Nueva York resintió la ausencia de la guía paternal en los primeros de su carrera, en los que se vio afectado por rumores relacionados a temas de dopaje. En ningún momento e la charla, A-Rod se refirió de manera explícita a JLo ni a la relación que mantuvo con ella, sin embargo, sí reconoció haber sido marcado por sus desaciertos en los últimos años. "Soy responsable de mis errores, no hay excusas por mi comportamiento", expresó.

Sincero, Alex admitió incluso que en ciertos momentos de su vida llegó a convertirse a sí mismo en su enemigo. "En ocasiones fui mi peor enemigo, pero no me arrepiento. No hay arrepentimientos, ni excusas por mi comportamiento, esto está en mí", dijo al recordar cierta época en la que hubo roces con sus compañeros en la cancha por su actitud y por las polémicas en las que se veía envuelto. Y es que en 2014 fue suspendido por supuesto dopaje, dos años antes de que finalmente anunciara su retiro. Cuestionado pr los anfitriones sobre su trato entonces con las prensa, A-Rod admitió que le hibiera gustado tener una mejor relación co los medios. Pese a todo, el exbeisbolista aseguró que más allá de las culpas, todas estas vivencias le han dejado aprendizajes. Rodriguez compartió un fragmento de su entrevista en sus redes sociales, y reiteró su postura ante los tropiezos que ha tenido en su vida. "Mis errores están en mí. No hay excusas", escribió.

Alex, pleno en este momento de su vida

Tras su separación de JLo, Alex ha sido muy reservado a la hora referirse al estado de su corazón, de hecho, mucho de lo que se sabe de su relación con Kathryne Padgett ha sido por declaraciones de gente cercana y porque han sido captados juntos. Sin embargo, a finales del mes pasado, al celebrar su cumpleaños número 47, publicó en su Instagram un video para agradecer las muestras de cariño, y de paso revelar cómo se encontraba en el plano emocional. "Solo quiero compartir un poco de buena energía y de nuevo mi corazón está lleno, feliz, y ha sido un año tremendo", expresaba entonces el empresario. Esta celebración se dio apenas unos días después de que el se diera a conocer la boda de Jenniffer con Ben, y también luego de que una fuente cercana a Rodriguez dijera a Us Weekly que el exbeisbolista se encuentra muy contento por el final feliz de su ex. "Él está feliz por ella y feliz de que esté con la persona con la que está destinada a estar. Él está en una nueva relación ahora y es feliz también. Está viajando por todas partes y viviendo su mejor vida. Está muy centrado en la familia, en su carrera y en su vida profesional", citó dicho medio.

Aunque estuvo a punto de casarse con JLo e incluso se dijo que tras su ruptura Alex buscaba recuperarla, la exestrella de los Yankees ha dicho no sentir remordimientos sobre sus decisiones, y estar muy feliz con su vida actualmente. "No me arrepiento. La vida es buena. Soy muy afortunado. Me despierto todas las mañanas y doy gracias al buen Dios por mi salud, por mis hermosas hijas, que ahora tienen 17 y 14 años", dijo A-Rod el mes pasado en el podcast de Martha Stewart. Antes, había admitido en entrevista para Entertainment Tonight su noviazgo con Lopez fue increíble y que "todo pasa por algo". Y añadió: "He pasado cinco años en una relación increíble y también con mis hijas, aprendimos mucho".

