La familia de Vicente Fernández aclara en qué va el proceso legal contra Televisa

Meses atrás la familia Fernández emprendió una batalla legal contra Televisa, luego de que la empresa arrancara las transmisiones de la serie inspirada en la vida de Vicente Fernández, una producción a cargo de Juan Osorio bajo el título de El Último Rey, El Hijo del Pueblo. Cuquita Abarca, viuda del Charro de Huentitán, incluso tomó la palabra públicamente para reiterar su inconformidad por este hecho, aunque nada impidió que la televisora diera continuidad a sus planes, tal como estaba pactado. A un tiempo de que se diera esa situación, han surgido rumores relacionados con la demanda, por lo que los integrantes de la dinastía dedicada a la música han reaccionado a través de un comunicado, dejando claro que hasta el momento su proceso continúa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Recientes versiones, dadas a conocer a través de una publicación, aseguran que el litigio promovido por los Fernández concluyó, dándole ventaja legal a Televisa. Al respecto, la familia del fallecido cantante expuso su postura, echando por tierra lo que se dice con un mensaje emitido desde las redes sociales oficiales de don Vicente Fernández. “Acciones de la familia Fernández contra Televisa siguen su curso legal”, se puede leer al inicio del documento con un membrete del despacho de abogados Del Toro Carazo, quienes están a cargo del caso. En el mismo, también se precisa, que los litigios ligados al IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual) están siendo coordinados por el despacho del Doctor Mauricio Jalife, que a su vez confirma que “se continúan los litigios para la infracción administrativa”.

VER GALERÍA

Así mismo, se señala que se han presentado 12 distintas solicitudes de medidas provisionales por el uso no autorizado de marcas registradas, así como de derechos de autor, según se lee en el documento que también precisa: “Se encuentra acreditada la legitimación de la señora María del Refugio Abarca, viuda de Fernández, como la heredera universal y titular de los derechos registrados ante el IMPI y el INDAUTOR. “Además se presentaron solicitudes de infracción (que no son las demandas por las que se reclaman daños y perjuicios causados como se hace parecer en la nota), ante el mismo IMPI. La publicación que se hace en una revista el día de hoy, es sobre estos procedimientos de infracción, en los que NO SE RECLAMÓ POR NO SER EL FORO ADECUADO, CANTIDAD ALGUNA A TELEVISA, ello por ser un proceso sancionador en la esfera administrativa”.

VER GALERÍA

‘Ningún procedimiento está terminado’

En la nota difundida por una revista, se asegura que el IMPI “desechó los procedimientos a falta de la documentación necesaria para acreditar a la señora Abarca como heredera y legitimada para solicitar las infracciones”, una versión que ha sido desmentida a través del comunicado que se refiere a esto como algo falso, asegurando que lo anterior fue acreditado “desde la solicitud de las medidas cautelares”. Así mismo, el despacho legal agregó: “En suma, la nota publicada parece que pretende afirmar la conclusión de las acciones legales de la familia Fernández contra Televisa. Ello no es así remotamente”.

En el documento también se especifica que un despacho especializado en la materia está a cargo de trabajar en lo relacionado con la responsabilidad que debe asumir Televisa en materia civil por los daños causados, aunque por el momento, la información sobre ese aspecto legal debe mantenerse bajo reserva. Así mismo se concluye: “Ningún procedimiento está terminado ni mucho menos. Son múltiples las acciones emprendidas. Específicamente por lo que ve al IMPI (los procedimientos administrativos que coordina por parte de la familia Fernández el despacho Jalife en cercana relación con Del Toro y Asociados, se encuentran litigio e impugnaciones, a diferencia de lo establecido en la nota publicada. De los demás procedimientos (en materia civil, penal, de violencia mediática de género), por ahora no es posible informar por razones estratégicas”, se agrega en el comunicado.