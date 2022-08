Tania Rincón, completamente enamorada, nos confiesa: ‘No veo mi vida sin Dani’

Es una de las conductoras más carismáticas de la televisión, tanto que su día se tiene que dividir en mil pedazos para cumplir con todas sus obligaciones. No solamente se le puede ver las mañanas en el Programa Hoy todos los días, sino que también se adentra en el mundo del deporte los fines de semana, mientras que por las noches conduce La Caminera, en la radio. Tania Rincón comenzó siendo muy joven en la televisión, y poco a poco ha ido construyendo una sólida carrera que ha compaginado con su vida como esposa y madre, además de su faceta de una mujer con muchos proyectos personales, en los que de vez en cuando se da una escapada como la que ha tenido recientemente por Canadá. La Master Suite Leonora Carrington del Hotel InterContinental Ciudad de México fue el escenario para el encuentro que Tania tuvo con HOLA.com México, en donde se ha abierto de capa para contarnos cómo es que logra balancear una agenda tan complicada como la suya. La sonrisa que se ve en la televisión, es la misma que alumbra la habitación. Relajada, simpática y sobre todo, muy cercana, Tania se sienta frente a nuestra cámara completamente dispuesta a compartir con su público un pedacito de ella. De una mujer visiblemente entregada a su pasión, con ideales claros y metas a futuro. El rostro se le ilumina al hablar de su marido, Dani -como ella le dice- y el orgullo es innegable cuando menciona a sus hijos, Patricio y Amelia. En solo unas horas, hemos conocido a una Tania que deja claro que se encuentra luchando por aquellos sueños que comenzaron cuando era solo una niña y que hoy balancea con una hermosa familia, “Así me siento, como si fuera una trapecista”, nos explica animadamente.

Dani, el amor de su vida

Tania lleva 11 años casada con Daniel Pérez, de quien no cabe duda, se encuentra completamente enamorada. “Desde que conocí a Dani fue como una bocanada de aire fresco, en el sentido de que yo estaba muy chiquita. Lo conocí y me iba muy bien a nivel profesional, a nivel económico, y lo menciono no en un tono petulante, sino por el hecho que cuando eres muy chiquita puedes perder el piso muy rápido o la fama te puede desubicar, y Dani siempre era mi conexión a mi familia, mi conexión a ser real y nunca perder el piso”, reflexiona Tania con una completa emoción al hablar de su marido, “Hemos hecho un gran, gran equipo, hasta la fecha sigo más enamorada de él que nunca. Hemos tenido muchas etapas. Cuando nos convertimos en papás, me enamoré de Dani de otra manera. No veo mi vida sin Dani”.

Y es que Dani es un protagonista en la vida de Tania, una parte de su equipo, como ella misma lo describe, por lo que si le tuviera que dejar un mensaje, nos dice, sin pensarlo: “Que nunca me suelte, que nunca nos soltemos, que siempre sigamos siendo un equipo, que amo estar envejeciendo con él, que amo madurar con él. Que lo amo en cada una de las etapas en las que estamos, en lo que nos hemos convertido”.

Patricio y Amelia, la llegada de sus hijos

Tania recuerda que ella y Dani se tomaron su tiempo para convertirse en padres, para estar preparados llegado el momento, “Nos esperamos muchísimo tiempo para tener hijos y que llegara Patricio de verdad era esa cereza en el pastel, como la culminación, materializado nuestro amor, porque definitivamente, es eso, que el amor que nos tenemos Dani y yo lo vemos reflejado en Patricio”. El pequeño se ha convertido en el gran maestro de sus padres, sobre todo con miras de la llegada de su hermanita, “Amelia ha venido también a revolucionar la familia, porque nos damos cuenta lo diferentes que hemos sido papás de Patricio y ahora papás de Amelia…hemos sido como más relajados, por todo lo que Patricio ha venido a enseñarnos”.

Sus inicios en la televisión

A pesar de que Tania es muy joven, la realidad es que comenzó en la televisión ‘siendo casi una niña’, como ella misma nos cuenta: “Me da mucha nostalgia recordar cuando tenía 16 años y siempre tuve muy claro que quería ser conductora, que quería aparecer en la televisión”, recordando que aquella primera vez que fue a un casting en su natal La Piedad, Michoacán, los nervios le ganaban, “Yo solita me cuestionaba, me preguntaba, ‘¿Será que ame tanto la televisión me tiene que poner así a este nivel de nervios, de tensión?’ No estaba entendiendo lo que estaba pasando, pero finalmente sí, era la emoción de poder cumplir un sueño que tenía desde que era muy chiquita”.

Así comenzó, poco a poco, hasta que decidió concursar en Nuestra Belleza, representando a su estado en el 2006 -algo que años después sería clave, al regresar al foro en donde comenzaba a escribirse su carrera-. “Creo que los concursos de belleza ya no son lo que eran antes, creo que para mí fue una gran oportunidad. Fue la plataforma que necesitaba para poder entrar a la televisión. Para mí Nuestra Belleza fue la puerta que me dio el salto para llegar a los medios de comunicación, de alguna manera, profesionales”, recuerda.

Su paso por Venga la Alegría

Uno de los capítulos más recordados en la vida de Tania por parte del público es, sin duda, su paso por Venga la Alegría, el cual para ella tiene un significado muy especial, “Venga para mí significó una familia, significó el inicio de relaciones que hasta la fecha sigo conservando…porque finalmente son trabajos, pero también haces lazos importantes que te da oportunidad de conocer gente que ya no quieres soltar nunca en tu vida. Fue una gran escuela, aprendí muchísimo. Llegué soltera a Venga la Alegría, me casé, tuve a Patricio mi primer hijo ahí, entonces como que fueron muchas etapas de mi vida en un solo lugar, en Azteca”.

La gran malabarista

Al preguntarle, cómo es que logra compaginar todas sus obligaciones, Tania es clara, “No es fácil, para nada, es cansado, no te voy a decir que no… Se requiere muchísima organización, de muchísima planeación. Tengo como esta red de contención. Y así me siento, como si fuera una trapecista y que estoy haciendo malabares, y de un lado llevo a mis hijos y de un lado llevo los tres programas en donde estoy, y abajo está mi red de contención para cacharme y para hacerme una palmadita en la espalda y me decirme, ‘No pasa nada, puedes’”. Antes de aceptar estas responsabilidades, Tania nos cuenta que habló con Dani, pues él se vería afectado también por esto, pero los dos decidieron apostar por sus sueños. “Son muchas horas de trabajo, pero que se traducen también en muchas satisfacciones… Tengo mucho trabajo, pero he sido muy selectiva para estar en donde quiero estar”, nos dice con una sonrisa que no ha dejado su rostro.

¿Quieres saber qué nos ha contado sobre su llegada al Programa Hoy? Encuéntralo en la segunda parte de esta entrevista.

