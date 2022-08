Tania Rincón: ‘No tengo con qué pagar esta oportunidad que estoy teniendo en Hoy’

El carisma es un ingrediente clave para participar en las producciones mañaneras de la televisión. La cercanía con el público y la confianza se van ganando con el paso de los años a través de carreras que están basadas en el gusto del televidente y es que la audiencia es clara, sabe lo que quiere dejar entrar a su hogar. Si alguien sabe bien de esto es Tania Rincón, quien siendo muy joven participó durante ocho años en Venga la Alegría, y tiempo después, los giros de la vida la llevarían a convertirse en parte del Programa Hoy, en donde está por cumplir año. HOLA.com México se ha encontrado con Tania en la Master Suite Leonora Carrington Carrington del Hotel InterContinental Ciudad de México, en donde nos ha abierto su corazón para compartir con nosotros una interesante reflexión sobre su vida, en la que combina a la perfección su faceta personal con los muchos proyectos en los que se desarrolla tanto en televisión como en radio. Pero al hablar de su carrera, es imposible no preguntarle, cómo es que se dio su llegada al Programa Hoy.

“Cuando yo salgo de Azteca, como que estaba como que muy consciente de que en mi camino profesional, pues ya no quería ser parte de un matutino porque ya lo había hecho por ocho años. Decidí probar otras cosas, hice cosas para Discovery Home & Health, viajé lo que no había viajado hace mucho tiempo por el hecho de tener que regresar el lunes a hacer programa”, recuerda de aquella época que vivió bajo la mirada del público, cuando tomó la decisión de tomar nuevos caminos y emprender nuevos retos.

Entre estos, llegaría una invitación que en ese momento le venía a la perfección, “La verdad es que cuando me llama Magda Rodríguez, que en paz descanse, me llama para Guerreros, me hizo completo sentido. Era un programa, de alguna manera de deportes extremos, pero era un reality, yo iba a ser la conductora, acepté rápidamente. Magda también a su vez estaba haciendo Hoy estaba produciendo Hoy, de pronto me invitaban…y me daba mucha emoción”. ¿La razón? Estas visitas le recordaban sobre su paso por Nuestra Belleza, cuando en el 2006 fue a recibir un premio del certamen al famoso programa en el que participaban quienes ahora se convertirían en sus compañeras.

“Regresar a Hoy era como un flashback a 19 años, a emocionarme cuando vi a Andrea Legarreta, a Galilea Montijo, y decía, ‘Yo algún día quiero estar ahí, donde están Gali y Andrea’”, recuerda con nostalgia, a pesar de que en esos momentos no sabía que aquellas invitaciones esporádicas se convertirían en su futuro, “La verdad es que todos son tipazos, Paul, Raúl, Arath, Andrea Escalona, Gali y Andrea, todos se portaban increíble. Y yo lo veía así como algo divertido, ‘qué padre’, sentía raro la verdad, porque durante ocho años fueron mi competencia, pero no en un tema negativo, sino también de admiración, ‘qué raro se siente estar acá, pero me siento muy bien’. Para nada me sentí en un ambiente ajeno, al contrario, sentía que estaba encajando muy bien, pero no pasaba de eso”.

La inesperada invitación

Fue cuando se realizaba la segunda temporada de Guerreros que Andrea Rodríguez le preguntó si estaría interesada en incorporarse al programa, “La verdad no me tuvo que hacer como manita de puerco, no es como que me tuviera que convencer, porque yo ya lo sentía muy natural, llegar al foro 16 y que todos me trataran increíble y que yo estaba encajando. No me tuvo que convencer, para nada. Yo estaba muy contenta, estaba muy feliz. Me sentía muy halagada, me sentía muy honrada de llegar al matutino número 1 de la televisión y además, al que está cumpliendo 24 años”.

¿Lo más importante? La convivencia que hay con el equipo

Los meses han pasado y aquella llegada que en su momento ella veía distante -incluso difícil, por un viaje a Islandia que tenía programado- ha quedado atrás. Pero, sorprendentemente, lo que más destaca Tania de este proyecto, no es lo que sucede al aire, sino lo que hay detrás de cámaras. “Estoy a punto de cumplir un año, me siento súper contenta, me siento de verdad súper privilegiada de ahora poder estar todos los días, no solamente compartiendo el cuadro -porque eso finalmente termina siendo lo de menos-, lo más emocionante es que tengo la fortuna de conocer día a día a Andrea, a Galilea, a Raúl, a Arath, que los he visto siempre y que ahora, pues estoy recibiendo clases. De verdad, ellos dan cátedra todos los días con lo que son, primero como profesionales, pero también como personas. Saben llevarse, saben tratarse, pero saben cuidarse. Eso es súper bonito, porque se cuidan dentro de cámaras, pero también fuera de cámaras y están todo el tiempo preocupados por tu familia, por lo que pasa, por lo que traes y cómo te sientes hoy. Eso la verdad, no tiene precio y no tengo con qué pagar esta oportunidad que estoy teniendo en Hoy”, nos dice Tania, quien está disfrutando al máximo de esta etapa de su vida.

Locación: Hotel Presidente InterContinental Ciudad de México. Moda: Adolfo Domínguez, Mango, Calista. Styling: Chiara Primatesta. Fotografía y video: Molvo Films. Maquillaje y Peinado: Vania Quezada e Ilce Porras.