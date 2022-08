Los 5 lugares favoritos de Ale Capetillo en Madrid

Ha pasado más de un año desde que Ale Capetillo llegó a Madrid, con la maleta llena de ilusiones y muchos planes, la joven decidió dar un giro completo a su vida y convertir la capital española en su nuevo hogar. El año pasado nos reuníamos con ella y nos contaba cómo había sido esta mudanza y las cosas que fueron cambiando en su día a día, sobre todo al estar lejos de su familia. Ahora, completamente instalada y enamoradísima de su novio, hemos pedido a Ale compartirnos sus lugares favoritos esta ciudad que, sin duda, se ha vuelto la más popular para los famosos mexicanos este verano. La tarea no era fácil, pero Ale decidió poner manos a la obra inmediatamente y no solo explicarnos más de cada uno de estos lugares, sino visitarlos con la fotógrafa Ana Herrero para documentar cada uno de ellos y producir este increíble reportaje. “Soy una chica al aire libre, odio los lugares cerrados y extrañamente me encontrarás en el interior de un café, tengo una obsesión por las terrazas. Soy nómada totalmente porque no me puedo quedar quieta en un lugar, tengo que cada fin de semana estar buscando nuevos lugares, pero para eso tengo mis zonas preferidas que con seguridad sé que voy a encontrar nuevos lugares sí o sí”, nos cuenta Ale, que nos advierte antes de comenzar su listado, “Es importante mencionar que la mayoría de los lugares que escogí no son lugares en concreto, sino que son zonas en las que me gusta explorar y constantemente encontrar nuevos lugares”.

El Retiro

“Quiero empezar por uno de los lugares que es número uno en la lista de muchos turistas; de los lugares más emblemáticos de Madrid, ‘El Retiro’. Me conozco cada esquina de este parque y después de dos años no me canso de ir a él. Es el lugar a donde voy cada mañana sin falta y si no logro llegar tengo que ir a él por lo menos en la tarde o en la noche. Es como mi vitamina para el alma, desde niña me ha encantado la naturaleza y el poder tenerla a un paso de mi casa me da vida. Corro mis 5 kilómetros con Bobby todos los días y hasta él ya se sabe la ruta. Pero igualmente tengo mis días que me siento más cansada y solamente voy a ver los atardeceres. Pero repito, a ese parque tengo que ir sí o sí cada día”.

El Barrio de las Letras

“Un barrio en el que encontraré cada fin de semana una tienda, café, librería, algo nuevo. No hay nada que me pueda nutrir más el alma que cada fin de semana salirme de mi rutina de trabajo y conocer lugares nuevos. Desde que tomé la decisión de venirme de un día a otro a vivir a Madrid he entendido lo que es salir de la zona de confort y de lo mucho que te puede sumar el resultado. Mucha gente asume que tenemos que hacer GRANDES acciones para salirnos de la zona de confort (como lo fue el irme a vivir a Madrid) pero en realidad yo he encontrado que también existen esas pequeñas acciones como lo es ir a explorar sin saber cuál será tu destino, donde vas a comer ese día, donde tomarás tu café, o donde vas a leer tu libro favorito. El no planear es salir un poco de nuestra zona de confort y con una acción tan pequeña estamos ganando mucho ya que puedes llegar a conocer tu próximo restaurante favorito, o un platillo que jamás habías conocido, hasta puedes llegar a conocer a grandes personas que formarán parte de tu vida sea lo que sea algo nuevo te llevarás y eso SIEMPRE suma. El Barrio de las Letras me lo ha enseñado cada fin de semana”.

El Palacio Real

“No lo frecuento mucho pero no podía no ponerlo porque es un lugar tan, pero tan bonito que si estas leyendo esto, si vienes a Madrid lo tienes que visitar. No hay vez que vaya que no me sorprenda algo de ese lugar, desde la arquitectura hasta las vistas. Una de las actividades que más disfruto es el escribir y he encontrado que cualquier lugar que encuentro para sentarme, ponerme mis audífonos y escribir, ese lugar hace que pueda quedarme ahí hora tras hora”.

Barrio de Salamanca

“Me he dado cuenta de muchas diferencias que puedes encontrar entre barrios y todo depende de qué es lo que buscas, qué tipo de ambiente, planes, etc. Yo por ejemplo, siento que el Barrio de Salamanca es mucho más tranquilo que los demás, y mucho más familiar, así que cuando estoy buscando más tranquilidad y un buen café con Bobby, cien por ciento nos vamos al Barrio de Salamanca, aparte de que tiene muy buenas calles para encontrar pequeñas boutiques y marcas de ropa conocidas, es un gran lugar para un día entero de shopping y un buen café. Que no se me puede pasar decir que Bobby ya es toda una celebridad en muchas de esas tiendas ya que me tiene que acompañar por horas a los probadores”.

La Latina

“Regresando a mi obsesión por caminar y conocer si estoy buscando historia en las calles de Madrid me voy a La Latina. Es de los lugares que yo he encontrado de los restaurantes y cafés más antiguos de Madrid. Así que cuando tengo antojo de comida típica, es mi lugar número uno de la lista y nada como el ver la arquitectura y detalles ya que muchos lugares siguen igual o similar a como estaban hace muchos, muchos años”.