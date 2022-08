Esmeralda Pimentel, responde sincera: 'Michelle es una mujer maravillosa'

En el corazón, todo transcurre con calma para Esmeralda Pimentel. Meses atrás, y luego de una reconciliación, la actriz disfrutó de su romance con Osvaldo Benavides, etapa que llegó a su fin, según confirmó la intérprete semanas atrás al ser cuestionada por esa situación. A la par, su ex fue relacionado sentimentalmente con Michelle Renaud, versiones nunca confirmadas por los actores, quienes mantuvieron estricta discreción en todo momento. A propósito de lo acontecido, y de los rumores que rodearon su ruptura, Esmeralda ha expresado su firme postura, no solo para dejar claro que se lleva bien con Benavides, sino además para opinar de la manera en que diversas publicaciones intentaron confrontarla con Renaud.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con toda sinceridad, Esmeralda se refirió a las versiones con las que se trata de justificar el fin de su noviazgo con Osvaldo, advirtiendo que mucho de lo que se comenta carece de fundamentos. Eso sí, fue enfática al expresar lo bien que se encuentra en estos instantes, en los que su estabilidad personal se conjuga con los éxitos profesionales tras un periodo de trabajo por España. “No crean en todo lo que ven y en todo lo que leen. Yo estoy muy feliz, súper contenta, me encanta que la gente se enamore. Todos merecemos estar felices…”, aseguró Pimentel en entrevista con TVyNovelas, siempre reservada con los asuntos ligados a su vida amorosa. De hecho, fueron sus fanáticos quienes meses atrás tuvieron las primeras pistas de su soltería, algo que luego confirmó públicamente.

Durante la conversación, Esmeralda fue cuestionada sobre si se lleva bien con Osvaldo, a lo que respondió sin más: “Por supuesto”. Recordemos que por esos días, los rumores ligados a su ruptura cobraron fuerza, lo que además incluyó que algunas publicaciones hicieran eco de supuestas diferencias con Michelle. “¡Imagínense! Las mujeres estamos viviendo muchísima violencia como para todavía seguir incrementándola con rumores. Creo que hay que apoyarnos unas a otras y saber admirarnos entre nosotras…”, explicó Esmeralda, echando por tierra todo lo que se dijo en su momento, segura de que las aguas discurren tranquilas en estos instantes en los que ha preferido enfocarse de lleno en cada uno de sus proyectos laborales, lo cual la tiene enteramente motivada.

VER GALERÍA

¿Qué opina de Michelle Renaud?

Más allá de lo que se dice, Esmeralda Pimentel ha sido muy directa al mostrarse como una persona ajena a los conflictos. De hecho, no dudó en opinar sobre Michelle Renaud durante la conversación, refiriéndose a ella de la manera más positiva. “Michelle es una mujer maravillosa que tiene un mensaje increíble. Hay que saber decirlo y ponernos felices por el éxito de las demás…”, aseguró la actriz de cine, teatro y televisión, quien no dudó en reafirmar la manera en la que asume su presente, siempre dispuesta a brindar respeto a los demás. “Nunca he creído en la competencia, creo en apoyarnos unas a otras…”, dijo con total apertura en otro punto de la charla, aspecto que anteriormente no había sido tocado por ella públicamente.

Esmeralda ha tenido un exitoso paso por España, país en el que se incorporó a la producción de Montecristo, en la que comparte créditos con William Levy. Al respecto, la intérprete habló de cómo transita todo para ella en este periodo, en el que además disfruta al máximo de su soltería. “Estoy súper contenta con el calor madrileño. Honestamente es un súper gozo poder caminar libremente allá, salir, disfrutar, gozar, divertirte, ser libre y saber que vas a llegar con bien a casa. Extrañaba eso, algo que anhelo suceda aquí en mi país. Sí extraño la comida, a mis amigas, mi casa… pero también disfruto muchísimo allá haciendo lo que más amo…”, confesó.

VER GALERÍA