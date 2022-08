Ariadne Díaz celebra su cumpleaños 36 entre sorpresas fallidas y visitas inesperadas

Sin duda alguna, el último año ha sido muy especial para Ariadne Díaz en todos los sentidos. Y es que la actriz atraviesa por in momento de plenitud muy importante en su vida, pues además de disfrutar de su vida en familia, la cual ha formado al lado de su amado Marcus Ornellas y de su pequeño hijo Diego. Además, la intérprete no podría estar más feliz con su carrera, pues justo este año decidió volver a las telenovelas, luego de tomarse un receso para disfrutar de su faceta de madre. Es por eso que ahora que la actriz ha cumplido 36 años ha decidido celebrarlo por todo lo alto en compañía de su clan y trabajando en las grabaciones de Vencer la Ausencia, el melodrama que le hizo darle el ‘sí’ a su regreso a la pantalla chica, luego de varios ofrecimientos. De hecho, la cumpleañera fue sorprendida por sus compañeros de la telenovela y por supuesto, por el padre de sus hijos, quien la visitó en el set.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Ariadne ha compartido una serie de videos en los que ha mostrado cómo es que ha pasado esta fecha tan especial y la forma en la que ha sido consentida por todos a su alrededor. Y es que según ha mostrado, toda la producción se organizó para sorprenderla con un pastel y al ritmo de Las Mañanitas, aunque todo parece indicar que los sorprendidos fueron ellos, pues mientras se organizaban para celebrar a la actriz, ella entró al set y se percató de lo que estaba sucediendo, lo que hizo en romper en carcajadas a todos, pues Ariadne se les adelantó. “Salgo de maquillaje y entro al foro… estaban echándole muchísimas ganas para sorprenderme y entró por otro lado y se sorprenden ellos de verme ahí, pero bueno, son cosas que pasan”, expresó entre risas mientras relataba a sus fans sobre su sorpresa fallida, no sin antes mostrarse agradecida por el detalle que tuvieron sus compañeros de trabajo con ella.

El que definitivamente sí sorprendió a la cumpleañera fue Marcus, quien no dudó en visitar a la madre de su pequeños Diego en el foro donde se encontraba grabando Ariadne, presentándose con pastel en mano, dispuesto a consentir a la cumpleañera. “Ay, Marcus sí me sorprendió… ¡Te amo!”, expresó Ariadne en un video en el que se le puede ver abrazada a su amada, mientras come una rebanada del pastel vegano que Marcus le llevó. “Acabamos de ensayar y nos llamaron a la sala (y él ya estaba ahí), su pastel sí me tomó por sorpresa...”, agregó de lo más conmovida, dejando en claro el gran amor que tiene por su pareja.

VER GALERÍA

El emotivo mensaje que le dedicó a su prima al cumplir 36

Para Ariadne Díaz, la partida de su prima Cynthia en 2020 fue uno de los golpes más duros que ha recibido en su vida. Y es que para la actriz ella era como una hermana con la que compartió los momentos más cotidianos de su vida, pero también los más importantes. Es por eso que enfrentar las fechas especiales se ha convertido en algo agridulce para la actriz, quien decidió dedicarle un emotivo mensaje a su prima, a quien recordó justo un día antes de cumplir 36 años, un año más que los que tenía Cynthia al momento morir. “Se van mis 35 y a partir de mañana tendré un año más de los que llegaste a cumplir. Siento que se rompe la proporción y me cuesta creer que un día te recordaré como alguien muy joven y no como alguien mayor que yo, pero a pesar de la distancia física te siento muy cerca siempre”, compartió la intérprete conmovida.

Ariadne continuó con su mensaje recordando todo aquello que juntas vivieron a lo largo del tiempo que pudieron compartir, dejando en claro el gran amor que siempre tendrá por ella. “Me duele no verte, pero te sé conmigo y aunque no lleguemos a viejitas juntas, el tiempo que compartimos fue maravilloso, fuiste y eres la mejor prima mayor que pude tener, me hiciste bullying, me enseñaste, me aprendiste y compartimos risas y lágrimas, la maternidad, el amor, a nuestros abuelos, sueños y un montón de chismes, ataques de risa totales, miedos y la magia de descubrir juntas que la vida no se acaba en este plano sino que continua infinitamente como el amor que nos tenemos, mi amor por ti viaja y cruza el tiempo y el espacio para tenerte siempre unida a mí. A partir de mañana seré un poco más vieja que tú cada vez, te amo Titi”, finalizó.

VER GALERÍA