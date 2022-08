¡Motomamis! Así fue el encuentro entre Danna Paola y Rosalía

De sus 27 años de vida, Danna Paola ha pasado más de dos décadas inmersa en el medio artístico, no por nada es una cantante sumamente experimentada parasu corta edad. De hecho, esa experiencia le ha valido ser considerada como juez en realities de talento, como sucedió hace un par de años cuando fue juez en La Academia. Pero hasta las más grandes estrellas como ella tienen su lado fan, tal como lo ha demostrado en la reciente visita a México de Rosalía, quien además ha resultado ser una amiga suya. Emocionada, Danna compartió algunos vistazos desde el segundo concierto que ofreció la española en el Auditorio Nacional, como parte de su gira mundial Motomami. La mexicana estuvo en primera fila, gabando algunos momentos del show par compartirlos en sus redes sociales. "Arte puro y un alma que brilla hermoso. Qué grande amiga, México te ama mucho", escribió la intérprete de Oye Pablo en sus Instagram Stories mostrando a su colega sobre el escenario cantando apasionadamente. La estrella de Élite pudo además cumplir el sueño de todos los fans de Rosalía, pues dada la cercanía entre ambas, no dudó en saludarla y retratarse con ella. "Mi Motomami se lleva el corazón de todo México, eres luz amiga, qué placer verte brillar con esa energía y disfrutar tu arte. ¡Qué bonito abrazarte por fin!", escribió Danna Paola, dejando entrever que ya ansiaba el momento de encontrarse con su amiga. "Rosalía, hermana, ya eres mexicana", agregó en su mensaje, el cual no pasó desapercibido para la intérprete española, quien no tardó en responder este cariñoso gesto; hz click abajo para enterarte de qué le dijo y ver cómo fue el encuentro de estas Motomamis.