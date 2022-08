Como JLo y Ben Affleck, ¿Lucero y Mijares volverían a casarse?

Atrás quedó el episodio de su mediática ruptura sentimental. Hoy, Lucero y Mijares caminan tomados de la mano como buenos amigos, un lazo que se fortalece con el paso del tiempo gracias a la familia que formaron años atrás integrada por dos hijos; Lucero y José Manuel, de 17 y 20 años respectivamente. A la par, y a raíz de sus fervientes inquietudes musicales, tomaron la decisión de emprender una gira musical en conjunto llamada Hasta que se nos hizo, una iniciativa que además nació a petición de sus fieles seguidores, quienes recuerdan con cariño la mancuerna que ambos formaron en el pasado. Pero, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Será que se vislumbra una reconciliación entre los dos como ocurrió con Jennifer Lopez y Ben Affleck? De ser así, ¿se volverían a casar?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin ningún filtro, la expareja respondió a estas preguntas durante una charla concedida al programa televisivo Despierta América, en la que su conductor, Alan Tacher, no dudó en poner sobre la mesa el tema de su cercanía, tomando como ejemplo el caso de JLo y Ben, por lo que quiso saber si en algún instante estarían tentados a seguir los mismos pasos. “Eso de volverse a casar y de regresar, y de volver a volver, ya no se usa. Solo JLo porque ella es especial, nosotros no…”, dijo Lucero en un instante de la charla, dejando claro que sus planes en el terreno sentimental apuntan hacia otro sitio, aunque la también actriz no ahondó en más detalles. Eso sí, fue muy clara al poner punto final a las dudas y lo hizo con el sentido del humor que siempre la ha caracterizado.

Lucero además hizo énfasis en las interrogantes que prevalecen entre el público y muchos de sus seguidores, quienes han deseado saber si podría darse en el futuro alguna reconciliación con Mijares. Lo cierto es que en ese aspecto ambos tienen muy establecidas sus prioridades, según lo dejo ver en otro instante de la plática. “A lo largo de este tiempo nos hemos dado cuenta de que nos va muy bien cantando juntos y ya. O sea, cantamos y ya, cada quien para su santo y así muy felices…”, explicó la guapa intérprete.

VER GALERÍA

Por su lado, Mijares habló de cómo transcurre esa relación de amistad con Lucero, en la que velar por la estabilidad y apostarlo todo por construir un ambiente de armonía para sus hijos ha sido siempre su prioridad, incluso tomando la decisión en el pasado de vivir cerca el uno del otro, para que los hoy adolescentes puedan permanecer en contacto con ellos en el momento que así lo deseen. “A parte de cada quien para su santo, vivimos a 20 metros. Entonces eso desde el principio estuvo muy cómodo para los chavos (nuestros hijos). No hay nada de que a ti toca 15 días, a mí me toca hasta la siguiente quincena y sobre todo por el tipo de trabajos que tenemos…”, agregó el intérprete, siempre transparente al exponer frente a las cámaras y micrófonos este aspecto de su vida personal.

El público también les pide que se besen

Para los exesposos, su trabajo en conjunto sobre los escenarios es una experiencia colmada de gratos momentos a raíz de la buena química que existe entre los dos, así lo confesó Lucero quien habló de cómo se dan esos episodios cuando toman el escenario. “Es que nos divertimos tanto. La dinámica en el show, específicamente en el concierto Hasta que se nos hizo, es muy divertida porque jugamos mucho y yo creo que hay gente y bueno, la mayoría, entiende muy bien que cuando hacemos bromas obviamente pues es eso, es broma…”, agregó en una reciente entrevista concedida a la prensa durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México. Además confirmó que público que asiste a sus conciertos suele pedirles que se den un beso, algo que toman con todo el sentido del humor. “Claro que gritan: ‘¡Beso, beso!’, y nosotros decimos: ‘¿Por?’”, confesó sonriente.

VER GALERÍA