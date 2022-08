Florence Pugh confirma que terminó con Zach Braff

Florence Pugh no podría estar pasando por un mejor momento profesional. A sus 26 años se ha convertido en una de las actrices a las que no les faltan las opciones de grandes proyectos y no solo eso, sino que sus próximos estrenos son algunos de los más esperados dentro de la cartelera. De hecho, hay una gran expectativa alrededor de la cinta Don’t Worry Darling, que protagoniza junto a Harry Styles. Esta película no ha estado libre de polémica y es que se trata de la producción en la que se cruzaron los caminos de Olivia Wilde -directora y actriz de la trama- y del cantante británico. Los rumores no han faltado y se ha llegado a decir de un supuesto desencuentro entre Florence y Olivia, aunque de esto, ellas no han dicho nada y han preferido enfocarse en sus carreras profesionales. Con esto en mente, no ha sido raro que hayan tenido que pasar varios meses para que Florence se decidiera a hacer pública su ruptura con el actor Zach Braff, con quien según narra terminó a principios de este año.

“Hemos tratado de hacer esta separación sin que el mundo se entere, porque ha sido una relación de la que todo mundo tenía una opinión. Simplemente sentimos que en algo como esto en verdad nos beneficiaría el no tener a millones de personas diciéndonos lo feliz que estaban de que ya no estuviéramos juntos. Así que lo hicimos”, ha confesado Florence a Harper’s Bazaar, dejando ver que esto no ha sido fácil para ella, “Automáticamente se me cierra la garganta cuando hablo de eso”.

Aprovechando la ocasión, Florence ha querido tocar el tema de la obsesión que algunas personas sienten por la vida personal de las celebridades: “Cada vez que siento que se ha cruzado una línea en mi vida, ya sea que los paparazzis capturen momentos privados o momentos que ni siquiera son verdaderos, o que los canales de chismes animen a miembros del público a compartir momentos privados de la gente famosa caminando por la calle, pienso que es increíblemente incorrecto. No pienso que la gente, solo porque tenga este trabajo, tenga cada aspecto de su vida siendo observado o que se escriba sobre eso. No nos hemos inscrito a un reality show de televisión”.

Esta no es la primera vez en la que Florence se queja sobre los comentarios que se hacen sobre su vida personal. El año pasado, se refirió en el Sunday Times a las críticas que recibió al felicitar a su entonces novio, Zach por su cumpleaños 46 (cuando ella tenía 25 años): “Siento que a la gente le molesta que no es lo que esperaban. Pero es mi vida y no estoy haciendo nada para complacer a la gente o hacer un titular o una historia mejores. ¡Solo quiero ser una persona!”.

Siempre dispuesta a defenderse

Ésta no es la primera vez en la que Florence decide alzar la voz. Hace apenas unas semanas, la actriz decidió responder a quienes la criticaron al llevar un vestido con transparencias al desfile de Valentino en Roma. “Escuchen, sabía cuando usé ese increíble vestido Valentino que no iba a haber manera de que no hubiera comentarios al respecto. Ya sea negativos o positivos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo. Estaba emocionada de usarlo, ni una parte de mí estaba nerviosa. No lo estuve antes, durante ni ahora, después (de usarlo). Lo que ha sido interesante de ver y ser testigo es lo fácil que es para los hombres el totalmente destruir el cuerpo de una mujer públicamente, orgullosamente, para que todos vean. ¿Incluso lo hacen con sus títulos laborales y sus correos del trabajo en sus biografías?”, escribía haciendo referencia a los perfiles en redes sociales de estos sujetos, “Si ser públicamente abusivo contra las mujeres en el 2022 es tan fácil para ti, la respuesta es que eres tú el que no sabe. Madura. Respeta a la gente. Respeta los cuerpos. Respeta a las mujeres. Respeta a los humanos. La vida se hará mucho más fácil, te lo prometo. Y todo por un par de pequeños y tiernos pezones”, finalizó.

