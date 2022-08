Gabriel Soto revela que Irina Baeva está en Rusia y explica por qué no fue con ella

Ilusionados, Gabriel Soto e Irina Baeva esperaban materializar su sueño de convertirse en marido y mujer este 2022, luego de haber pospuesto anteriormente sus planes. Sin embargo, las circunstancias nuevamente no les favorecieron, y la celebración que estaba prevista para para el pasado 14 de mayo nunca pudo realizarse. Pese a esta situación, la pareja no perdía la esperanza de casarse antes de finalizar este año, pero el panorama internacional complicaba que la familia de la actriz viajara pronto a México desde Rusia, así que optaron por aplazar la ceremonia hasta el 2023. Tras haber tomado esta decisión, el actor ha seguido adelante con sus proyectos profesionales, pues recientemente inició las grabaciones de una nueva telenovela. Completamente ajeno a las especulaciones, el galán de televisión ha explicado la razón por la que su prometida ha estado ausente en sus redes sociales, y es que ha revelado que viajó a su país natal para pasar un tiempo con sus seres queridos.

Recientemente, a su paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México, Gabriel fue abordado por la prensa y cuestionado sobre aquellas falsas versiones que apuntan a un distanciamiento con Irina. El actor respondió de lo más tranquilo, desestimando los rumores que ponen en duda su relación con la actriz. "Ya sé, puras especulaciones", dijo ente risas ante las cámaras de medios como Sale el Sol. "Es que salió una nota, creo que decía que Irina se fue de viaje sin mí, sí se fue de viaje sin mí porque yo estoy trabajando, estoy grabando la telenovela de Los Caminos del Amor", explicó el intérprete refiriéndose al proyecto que protagoniza junto a Susana González, el cual se trata de una adaptación del melodrama chileno El Camionero.

Gabriel contó que está totalmente enfocado en el rodaje de esta telenovela, cuyo estreno está previsto para el próximo mes de noviembre. A su vez reveló que tuvo que solicitar un permiso especial a la producción para cumplir con unos compromisos en Cancún y Yucatán que ya tenía agendados, de hecho, volvía de esta parte el país cuando fue interceptado por los medios de comunicación. "Me dieron permiso para ir, para hacer esta campaña porque yo ya lo tenía pactado, ya estaba negociado", explicó. Detalló que Irina, a diferencia de él, viajó por motivos personales. "Ella anda de viaje, se fue a ver a sus papás", contó, antes de pedir no tergiversar las cosas, pues aseguró que su relación con la intérprete marcha viento en popa. "No especulen, todo está perfectamente bien", dijo.

Tal como la misma Irina lo había reconocido anteriomente, echaba mucho de menos a sus seres queridos, pues a raíz de la pandemia y luego al conflicto entre Rusia y Ucrania, no había podido ir a visitarlos. "Tenía más de tres años de no ver a su familia, entonces me dijo: '¿Sabes qué?' Tú vas a estar grabando, te vas a Mérida, quiero ver a mis papás, los extraño, los necesito mucho. Qué padre que pudieras venir conmigo...' Pero obviamente no puedo ir, y fue a ver a su familia, es todo", comentó Soto, quien además descartó que Irina se vea afectada por la situación bélica en Europa del Este. "El conflicto no está cerca de donde está, ella y su familia están bien, simplemente fue a verlos porque los extrañaba, porque tenía más de tres años de no verlos", reiteró. Y tal parece que la actriz está aprovechando al máximo el tiempo con sus seres queridos, pues se ha mantenido un poco alejada de las redes sociales los últimos días.

Esperarán pacientes el momento ideal para casarse

A finales de julio, cuando arrancaron las grabaciones de Los Caminos del Amor, Gabriel reveló que decidió tomar este proyecto dado que los planes de boda para este año parecían inciertos por motivos ajenos a él y a su prometida. "Todo se puso en pausa, evidentemente... Por el tema del conflicto de Rusia y Ucrania, que sus papás (de Irina) no pueden venir", comentó el intérprete en un encuentro con la prensa. La actriz había explicado antes que debido a esta situación la logísitica para llegar México se tornaba más complicada para su familia, esto debido al cambio de algunas rutas por el cierre del espacio aéreo a vuelos provenientes de Rusia. "Ella habló con su papá y (él) le dijo: 'Mira, de aquí a un año definitivamente no podemos, no vamos a salir'", contó el actor. "No es de que no puedan, es que está muy incierta la situación y no quieren hacerlo, entonces sin sus papás aquí pues para qué hacemos boda", explicó. "Entonces se me presentó el proyecto y pues a tomarlo. Terminamos en enero y ya entonces en enero retomaremos los proyectos de la boda. Queríamos este año pero pues ahora sí que fue como cuando la pandemia, son cosas que están fuera de nuestras manos", señaló.

