Ana Bárbara revela la razón por la que no vive en México

Desde hace algunos años, Ana Bárbara ha echado raíces en Los Ángeles, California, ciudad que se ha convertido en su segundo hogar y en la que ha formado una hermosa familia al lado de sus tres hijos, Emiliano, José María y Jerónimo, y de su guapo prometido Ángel Muñoz. Sin embargo, eso no quiere decir que Ana Bárbara no esté orgullosa de sus orígenes, pues a pesar de que lleva más de 10 años viviendo en Estados Unidos, la intérprete de Bandido procura mantenerse siempre en contacto con sus raíces, por lo que pasa gran parte de su tiempo en México. Algo de lo que habló recientemente en un encuentro con la prensa, en el que explicó las razones por las que actualmente no vive en México.

Con la sinceridad que suele caracterizarla, ‘La Reina Grupera’ se encargó de aclarar la razón por la que decidió mudarse a Estados Unidos y dejar atrás su vida en México, dejando en claro el gran amor que tienen por su país natal. “Yo estoy en los Estados Unidos porque tuve una oportunidad muy bonita de trabajo. Era por seis años, pero se extendió a 10 años, pero hemos tenido mis hijos y yo una vida linda, pero nunca hemos dejado México, nosotros estamos con una ‘pata’ acá y otra allá”, expresó la intérprete en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

De hecho, Ana Bárbara dijo que para no extrañar su México, cada que viene al país procura llevarse algunas cosas de aquí que posiblemente allá le sean más difíciles de encontrar en Estados Unidos, sobre todo en el tema de la comida, pues dijo, así logra sentirse más cercana a sus raíces a través de los sabores y las tradiciones de México. “Me llevo masa, mole, chile… Allá hay, pero yo me llevo mi molito, mi machaca…”, dijo entre risas.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de volver a México o incluso volver a cambiar de residencia si es que así lo requiriera su trabajo, Ana Bárbara fue sincera: “Yo vivo solo por hoy, la vida es un milagro que yo creo que lo tenemos todos tan claro, cada día es un agradecer que si me invitan a un proyecto de canto, lo pienso, lo vibro… Lo que venga, con todo el amor del mundo”, expresó la intérprete, dejando en claro su disposición a enfrentarse a nuevos retos y horizontes. “Para mí cada día es un milagro…”, agregó convencida.

¿Qué piensa de los looks de Cristian Castro?

En la misma charla con la prensa, Ana Bárbara no pudo evitar los cuestionamientos acerca de los extravagantes looks que ha usado en las últimas semanas su colega Cristian Castro, con quien hace unos meses grabó el tema De Vez en Cuando, una oportunidad que la cantante aprovechó para dejar en claro el gran cariño y admiración que tiene por el artista. “¡Me encanta! Yo soy fan de Cristian, so fan de él desde que tengo 20 años. Y sus locuras son sus locuras”, expresó la hermosa artista de 50 años, evidenciando el gran cariño que tiene por el artista, con quien ha formado una entrañable amistad desde hace algunos años.

