Alejandro Basteri sobre la nueva apariencia de Luis Miguel: 'Es increíble cómo se cuida'

Alejado de los reflectores, Luis Miguel sigue siendo noticia. El interés público sobre su persona es incesante, no solo tras la emisión de la serie televisiva inspirada en su vida, pues los giros en su entorno sentimental también alimentan las conversaciones entre sus seguidores. Sin embargo, existe otro aspecto que acapara la atención de quienes le siguen el rastro; el de su apariencia física, pues si a lo largo de los años El Sol ha procurado una imagen impecable a través de sus atuendos, lucir jovial también es una de sus prioridades. Muestra de ello es la reciente fotografía en la que el cantante aparece rodeado de algunas influencers, una postal que causó revuelo por la manera en que luce ante la cámara. Al respecto, su hermano Alejandro Basteri ha opinado, destacando el esmero que pone el intérprete en el cuidado de su persona.

Amable y dispuesto a compartir detalles de su nuevo proyecto, -tras el lanzamiento de su línea de ropa en honor a su madre, Basteri Collection-, Alejandro visitó el estudio del programa televisivo Despierta América, espacio en el que su conductor, Alan Tacher, le preguntó si su famoso hermano se había hecho algo para lucir rejuvenecido. “Mi hermano es perfecto. Yo lo amo, lo adoro, mis dos hermanos son perfectos…”, explicó el empresario, quien hizo énfasis en lo importante que es para El Sol procurar un estilo de vida saludable. “Pero sí es increíble cómo se cuida, está siempre bien. Ante todo es estar sanos…”, agregó sin ahondar en más detalles, siempre discreto con los asuntos relacionados a su vida personal, una regla que el cantante ha seguido al pie de la letra por todos estos años.

Recordemos que fue a principios de julio cuando Luis Miguel dio de qué hablar luego de que comenzara a circular la fotografía en la que luce rejuvenecido. De acuerdo con los reportes, el intérprete de temas como La Incondicional o Cuando Calienta el Sol, fue captado al interior de un exclusivo restaurante en la ciudad de Miami, en donde algunas influencers al percatarse de su presencia, no perdieron la oportunidad para posar junto a él. Incluso, una chica de nombre Naíza contó a sus seguidores que fue durante su festejo de cumpleaños que pudo percatarse de la presencia de El Sol, algo que quedó para el recuerdo en una foto que se viralizó en cuestión de horas.

¿Cómo es la relación de Alejandro con Luis Miguel?

Entrados en la charla, Alejandro Basteri también expuso el cariño que tiene por su hermano Luis Miguel, revelando cómo es la relación que mantiene con él en este momento. “Increíble, totalmente bien…”, explicó el empresario durante su visita al programa matutino, en el que dejó ver que debido a sus respectivas ocupaciones personales a veces no es posible que ambos puedan coincidir. “Lo que tenemos es que ya no tenemos 20 años. Lo vuelvo a repetir, cada quien tenemos una vida, viajamos, uno está no sé dónde y el otro no sé dónde…”, dijo sonriente y con un tono amable.

Basteri además aclaró todo sobre aquellas versiones en las que se aseguraba que él no estaba de acuerdo con lo emitido en la serie inspirada en la vida de Luis Miguel, echando por tierra esos dichos y afirmando que el lanzamiento de esa producción televisiva de alguna manera le benefició. “No, no es que no esté de acuerdo. Todo lo contrario, de hecho gracias a Netflix me dio la oportunidad de abrirme a hacer lo que es la ropa. Porque sí estaba frenado totalmente y bloqueado, pero ahora que veo las cosas más claras estoy más que contento y feliz…”, confesó.

