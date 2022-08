El exmarido de Anne Heche sale a su defensa

El trágico fallecimiento de Anne Heche ha removido todo tipo de recuerdos en la vida de la actriz. El accidente automovilístico que terminó por quitarle la vida, se sumó a una larga lista de eventos que posicionaron a Anne en la polémica a lo largo de su vida. Pero, ante su partida, aquellos que la conocieron, han querido hacer énfasis en la persona que era, más allá de aquellos episodios. Sus exmaridos tomaron la palabra, dejando claro lo mucho que la amaron y lo agradecidos que estaban con ella por sus hijos. Incluso, Ellen Degeneres, con quien tuvo una comentada relación, pero aún más duro rompimiento, decidió dejar las rencillas de lado para enviar sus condolencias a los hijos de la actriz. Con esto en mente, la actriz Emily Bergl quiso tomar la palabra y narrar como la gente siempre le preguntaba qué tan ‘loca’ estaba Anne, explicando que siempre daba la misma respuesta, reconociendo lo enormemente profesional que era Heche. Al leer este mensaje, James Tupper -el segundo marido de Anne- quiso agradecerle, por hacer un retrato tan atinado de su exmujer.

El mensaje que movió fibras

“’¿Has trabajado con la loca de Anne Heche?’ ‘¿Qué tan loca está?’. He trabajado con Anne Heche por dos años en el show de televisión Men in Trees, y esta es la línea de preguntas que usualmente sale de inicio de la boca de la gente. Ella provocaba más curiosidad que cualquier otra persona famosa con la que haya trabajado. Me gustaría dar la respuesta a las preguntas que más he recibido sobre Anne, respuestas que he dado muchas, muchas veces”, comienza el texto de la actriz. “Anne no solo era un genio, sino una de las actrices más sorprendentemente concentradas y preparadas con las que haya trabajado. No creo que la haya visto equivocarse nunca. Le pregunté cuál era su secreto, me dijo que su primer trabajo fue interpretar gemelas en Another World, así que tenía que memorizar hasta setenta páginas de diálogo cada día”.

“La única broma que hice sobre Anne fue que era probable que no tuviera un brote psicótico, sino que en verdad era un alien, porque su fuerza no parecía humana. Trabajaba por doce horas, invitaba a alguien a un bar, tomaba un par de tragos dobles, y volvía a trabajar a las cuatro de la mañana. Mientras yo llegaba apenas sintiéndome humana, ella caminaría al tráiler de maquillaje, siempre a tiempo, su rostro sonriendo luminosamente sin una gota de maquillaje. Escena tras escena, su trabajo era impecable, y aún así, siempre se mantenía espontánea. No creo que ella fuera capaz de fingirlo. Y después, lo hacía de nuevo al siguiente día”, continuó.

“No es una sorpresa que Anne titulara su brillante memoria Call Me Crazy (Llámame loca), ella les ganó a todos. Estaba hablando sobre salud mental antes de que fuera aceptable hablar sobre esas batallas. Fue abusada por su padre, su hermano se quitó la vida y su madre le dijo que iba a arder en el infierno por amar a una mujer. Pero, a pesar de su a veces complicada vida, ella era tan divertida para tener cerca. Era despreocupada, divertida, perspicaz. Raramente investigamos el abuso, engaño, misoginia y la homofobia que lleva a la gente a adoptar la etiqueta de ‘loca’ se que ha puesto en ella. Les diría que lean Call Me Crazy, pero ahora cuesta 200 dólares en Amazon. Lo pagué porque quiero volver a leerlo. Ella era un verdadero genio y la extraño”, finalizó.

Ante este mensaje, el exmarido de Anne y padre de su segundo hijo, James Tupper, quiso escribir: “Oh Dios, gracias por escribir esto. Es completamente preciso y verdadero. Te quiero E”. Ha de recordarse que James y Anne participaron juntos en el mismo show que Emily y ahí comenzaron la relación que los llevaría al altar.

