Carlos Rivera habla de su boda y de su encuentro con el Papa: 'Nos aconsejó'

La semana pasada Cynthia Rodríguez confirmó lo que para muchos era casi un secreto a voces: su matrimonio con Carlos Rivera. La conductora regresó a Venga la Alegría para compartir su felicidad por esta nueva etapa en su vida, y refutar los rumores de un supuesto embarazo. Sin embargo aclaró que convertirse en madres una sueño que esea hacer realidad este mismo año. Luego de que su guapa esposa diera las buenas nuevas, el cantante se ha mostrado abierto al hablar de su faceta más privada y ha asegurado que comparte con Cynthia la ilusión de fomar una familia. El intérprete, que ha podido cumplir una importante promesa de la mano de su mujer, ha contado por primera vez algunos detalles de su boda, y también ha recordado el emocionante momento en que se encontraron con el Papa Francisco.

Carlos siempre ha sido muy cercano a su fe, de hecho de joven consideró convertirse en sacerdote. Sin embargo, su camino lo llevó a hacia la música, y fue cuando participó en La Academia que le prometió a la Virgen de la Caridad, patrona de su natal Huamantla, que le escribiría una canción y se la cantaría si lo ayudara a cumplir sus sueños. Así, el cantante regresó este fin de semana a Tlaxcala acompañado de su esposa para cumplir su promesa. Y haciendo una excepción a sus propias reglas en redes sociales, los dos compartieron imágenes de este momento juntos. Dada la estrecha relación que mantiene con su faceta espiritual, no es difícil entender el porqué era tan importante para él y Cynthia contar con la bendición del Sumo Pontífice a su matrimonio. Aunque la pareja ha decido rservarse los detalles más personales de su boda, Rivera quiso compartir algunos pormenores de su encuentro con el Papa. "Cuando pudimos visitar al Papa en Roma, que nos recibiera, que nos diera esa bendición, y aparte fue súper bueno con nosotros y realmente nos aconsejó, nos bendijo", contó emocionado en una entrevista con Televisa Espectáculos.

Durante el viaje que dos meses que Carlos y Cynthia hicieron por Europa, el Vaticano difundió fotos de la pareja en su encuentro con el Santo Padre, algo que de inmediato corrió como pólvora en las redes sociales, apuntando a una posible boda. Y es que, contrario al protocolo, la conductora vestía de blanco, algo que solo le está permitido a las reinas católicas y a las mujeres recién casadas que buscan que su matrimonio sea bendecido. Sin embargo, ellos optaron por continuar con su travesía sin pronunciarse sobre las imágenes que le circularon en internet. Ahora, que la unión ha sido más que confirmada, el intérprete de Recuérdame no ha reparado al hablar de su vida como hombre casado. "Estar feliz te mantiene con muchas ganas de hacer muchísimas cosas y sí, al final, hay cosas que no se ocultan y que no se pueden ocultar, ni la felicidad, ni la salud y en este caso pues obviamente no lo podemos ocultar y estamos muy felices, y deseamos que sea para siempre", dijo de lo más sonriente al hablar de su matrimonio. "Poder formar una familia es el sueño más grande que tenemos, poder ser papás, y que Dios nos ayude cuando él quiera", expresó.

Los detalles de su misteriosa boda

Firmes en su decisión de mantener lejos e los reflectores los detalles más personales de su relación, Carlos y Cynthia han sido reservados sobre su compromiso y su boda, pues hasta el momento se desconocen la fecha y el lugar exacto de ambos momentos. Sin embargo, el cantante compartió algunos pomenores sobre el enlace, asegurando que se trató de una celebración muy íntima. "Lo cuidamos mucho, fue muy sencillo....", dijo a Televisa Espectáculos, antes de corregirse a sí mismo. "Bueno, no fue sencillo, pero fue chiquito, eso sí", dijo entre risas. "Fue muy poca gente pero fue muy bonito, fue de verdad un sueño hecho realidad". El cantante también se refirió a la discreción con la que él y su esposa se han conducido desde su noviazgo, aunque adelantó que en un futuro podría responder las interrogantes que hay en sus fans sobre su vida amorosa. "Es difícil, hay que tomar decisiones que a veces la gente no entiende, pero tampoco hay que dar explicaciones a nadie", comentó, antes de señalar que su próximo lanzamiento musical podría tener las respuestas que el público pide. "Ya van a escuchar mi canción, la canción que sigue responde todas las preguntas", aseguró.

