Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres celebran 3 años de amor

Con varios proyectos en puerta y con la buena nueva sobre su próxima boda religiosa, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres tienen otro motivo más para celebrar su gran amor. Hace algunas semanas, el conductor, rodeado del amor de su familia y su esposa, celebró 53 años de vida de la forma más especial. A través de redes sociales, la pareja enamorada dio vistazos de la espectacular celebración que Rivera organizó para su esposo. Ahora, los famosos de nuevo se encuentran celebrando, pero en esta ocasión se trata de su tercer aniversario como pareja. A través de su perfil de Instagram, el conductor del programa de radio La Corneta le dedicó unas palabras a Sofía en esta fecha tan especial.

El mensaje de Eduardo

Los enamorados pasaron unos increíbles días en Mérida en donde aprovecharon para celebrar su tercer aniversario de amor y Eduardo no pudo contener su felicidad y compartió unas imágenes de Sofía dedicándole unas románticas palabras: “Celebrando tres años de compartir mi vida con esta oruga”, se lee en el perfil de Videgaray. Por su parte, Sofía compartió con sus seguidores, a través de sus historias de Instagram, varios detalles de las divertidas actividades que realizaron en su paso por la ciudad yucateca: “Estamos enamorados de Mérida, qué lugar, qué ciudad, qué rico se come en todos lados. La pasamos espectacular, la verdad es que Mérida es un destinazo”, expresó Sofía en sus redes sociales.

La planeación de su boda religiosa

Los conductores se comprometieron en septiembre del 2020 para después celebrar su unión de forma íntima en una ceremonia civil al aire libre en la Ciudad de México. A pesar de ya ser una pareja casada, los dos han anhelado realizar su enlace nupcial, el cual ya se encuentra en marcha. Hace algunas semanas, Rivera Torres compartió con sus seguidores que después de un largo proceso, el matrimonio pasado de Eduardo ha quedado anulado según las leyes eclesiásticas, dándoles la oportunidad de casarse por la iglesia: “Eduardo y yo les tenemos un notición que ahorita les vamos a compartir en breve, la verdad estoy súper emocionada y feliz. Como que teníamos ahí un pendientito que sentía que, de alguna manera, nos estaba estorbando en la vida, como que frenando, como que no dando la posibilidad de hacer todo lo que teníamos que hacer y ese pendientito ya se quitó, ya podemos hacer lo que queramos y se los voy a contar ahorita”, explicó la presentadora en sus historias. Desde entonces, los novios comenzaron con los preparativos del enlace religioso y a través de su cuenta de Instagram, Sofía reveló cuándo podría realizarse la tan esperada celebración: “Ojalá pronto podamos festejar con todos ustedes, La verdad es que por temas laborales y siendo totalmente realistas, yo creo que será hasta principios del próximo año que hagamos nuestra boda, pero me súper entusiasma”, dijo Rivera Torres a través de la plataforma digital.

La anulación de Videgaray

A pesar de que han pasado más de dos décadas desde que Eduardo Videgaray llegó al altar, el proceso para anular su matrimonio religioso con Rachel Warrington Blair, su primera esposa, no fue nada fácil. Según explicó el locutor en entrevista con Gustavo Adolfo, para el programa De Primera Mano, este trámite se complicó no solo por los tiempos de la Iglesia, sino que también, por la negatividad de su ex esposa para facilitar el proceso. “Mi amor y yo estamos de festejo. Al fin, después de más de dos años, conseguimos la anulación necesaria para poder casarnos por la Iglesia. Gracias Diosito, tú sabes lo importante que es esto para mí. ¡A planear el bodorrio! Te amo amor de mi vida. ¿Te quieres volver a casar conmigo?, ¿p ya te arrepentiste?”, expresó con emoción Sofía cuando compartió la buena nueva.

¿Cómo es la boda soñada de Sofía?

La conductora también aprovechó para compartir cómo le gustaría que fuera su boda religiosa con Eduardo: “Preferiblemente aquí en la Ciudad de México, me gustaría que fuera con ese vibe de mansión abandonada, no las Vizcaínas, no el exconvento de no sé qué, no San Hipólito, o sea mansión, mansión, una casa vieja, colonia, se me hace súper glamouroso y súper cool, ¿conocen un lugar así?”, compartió con sus seguidores a través de su cuenta.