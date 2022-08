Mayrín Villanueva y sus hijas se vuelcan en cariño en el cumpleaños de Sebastián Poza

Inspirado por las exitosas carreras de sus padres en la pantalla, Sebastián Poza incursionó en la actuación, logrando convertirse en una joven promesa de la televisión. Y es que gracias a su talento natural y a su dedicación, se ha ganado al público por medio de sus participaciones en varias telenovelas. A decir de su papá, Jorge Poza, tiene además un gran potencial para la música, por lo que no sería para nada raro verlo en el futuro como un famoso cantante. Sea cual sea el camino en el que decida enfocarse, Sebastián siempre ha contado con el apoyo no sólo de sus padres, sino de toda la familia Poza-Villanueva. Y qué mejor oportunidad para recordarle lo amado que es que su cumpleaños. Mayrín Villanueva, mamá de este joven galán, ha sido una de las primeras en felicitarlo, tomando sus redes sociales para celebrar por todo lo alto sus 19 años de vida.

En los primeros minutos de este lunes, la estrella de Si nos dejan tomó su cuenta de Instagram para dedicarle unas sentidas palabras a su hijo en su día. "¡Te amo! A seguir difrutando de la vida. ¡Feliz cumple mi niño amado!", escribió Mayrín en sus Stories al compartir una foto en la que se le veía abrazando efusivamente al festejado. "¡Siempre a tu lado en todos los caminos de la vida que elijas, respetando y apoyando!", agregó en su mensaje, etiquetando además la cuenta de Sebastián. Los fans de la actriz se encargaron de hacer una serie de composiciones de fotos de ella y su hijo, mismas que ella retomó. Momentos más tarde, la guapa intérprete compartió una imagen del joven actor en lo que parecía ser el inicio de los festejos, pues se les veía soplando una velita en una pequeña tarta. "Te amo", escribió la actriz.

Romina, hermana mayor de Sebastián, tampoco pasó por alto esta ocasión tan especial, y a la distancia le dedicó una emotiva felicitación. "Qué placer de vida más grande que haber empezado, hoy hace 19 años, a compartir un camino de vida juntos, como hermanos por destino y amigos por decisión", escribió la primogénita de Mayrín, quien recientemente cruzó el Atlántico para instalarse en España. "¡Te amo siempre, Coli de mi corazón!", agregó en su mensaje, revelando el cariñoso apodo con el que se refiere a su hermano. "Que siempre seas feliz. ¡Feliz cumpleaños!", finalizó. El novio de la guapa influencer, también tomó sus redes sociales para felicitar al actor. "Que seas muy feliz @sebastianpoza. Te quiero mucho Tatan", escribió Joss Romero en sus historia de Instagram, compartiendo una foto de ambos y revelando otro de los sobrenombres del cumpleañero.

Julia, la hermana menor de Sebastián, también lo felicitó a través de redes sociales, pues desde 2020 tiene una cuenta propia en Instagram. "¡Feliz cumpleaños Tatan!", escribió ens historias al compartir una foto junto al festejado, usando el mismo apodo que Joss en su dedicatoria. "Te amo. Gracias por todos los momentos más hermosos que has pasado conmigo y por hacerme reír en los momentos donde más te necesito, te amo", agregó la hija de Mayrín y Eduardo Santamarina, quien en julio pasado se convirtió en toda una teen al cumplir 13 años. Atento a todas las sentidas felicitaciones de sus seres queridos, el jove actor retomó muchas de las publicaciones que le dedicaron, inlcuyendo las de sus hermanas, la de su mamá y de Joss.

Los valiosos consejos que ha recibido de su padre

Dedicado a sus proyectos, Jorge Poza no es tan activo en redes sociales como los son sus hijos, sin embargo, el hecho de que no comparta a menudo fotos juntos, no significa que no disfrute el tiempo con ellos. Hace unos meses Sebastián confesó que su papá es un gran amigo y consejero, especialmente cuando se trata de asuntos relacionados con el amor. "Mi papá es bueno dando consejos, también mi mamá de repente es buena, pero el bueno para los consejos de amor es él", aseguraba en abril en entrevista para Televisa Espectáculos. "El tema de la caballerosidad con las mujeres, siempre tratarlas con el respeto que se debe y siempre tratar de ser muy encantador, tratar de hablar, de hacerlas reír...", dijo entonces. En aquella ocasión, el joven intérprete se refirió además a la opinión de su padre respecto a su vocación como artista, pues si bien siempre lo ha apoyado en sus proyectos como actor, para Jorge su hijo la música es el mayor de sus talentos. "Siempre me ha echado porras para la música", contó. "La verdad es que ya estoy en ese proceso de empezar mi música y me están apoyando muchísimo los dos", dijo, refiriéndose a sus padres.

