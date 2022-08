El primer exmarido de Anne Heche rompió el silencio ante su pérdida

Los últimos días no han sido fáciles para la familia de Anne Heche. Después de que se diera el terrible automovilístico en el que la actriz resultó gravemente herida, ellos mismos fueron los que dieron a conocer que no había esperanzas de una recuperación. Con esto en mente, durante una semana, Anne estuvo en coma hasta que una semana después se daba a conocer el lamentable desenlace, la actriz ya no tenía actividad cerebral y únicamente la mantenían conectada a soporte vital con el fin de mantener los órganos que se iban a donar. Las despedidas se dieron desde el corazón, sus exparejas fueron las primeras en manifestarse, con mensajes de Ellen Degeneres y James Tupper encabezando los mensajes. Su hijo mayor también quiso rendir homenaje a su madre y ha sido ahora, cuando han pasado unos días, que el padre del chico, Coley Laffoon, primer marido de la actriz, ha roto el silencio y compartido su sentir ante esta dura pérdida.

A pesar de que vive completamente alejado de la mirada pública y no se pronunció ante lo sucedido, con la pérdida de la actriz ha querido hacer una excepción, publicando a través de sus redes sociales un sentido video. “Ante el fallecimiento de Anne, solo quería decir un par de cosas: una, la amo y la extraño, y siempre lo haré. Dos, Homer está bien. Por supuesto, está sufriendo, y es duro, es muy duro, probablemente como nadie puede imaginar, pero está rodeado de su familia y va a estar bien. Así que para todas las personas preguntando, gracias por preguntar, por mostrarnos su corazón, ofrecer plegarias y todo. Es tan hermoso. Gracias”, se le escuchó decir frente a la cámara, refiriéndose a su hijo Homer, primogénito de Anne, quien actualmente tiene 20 años.

“Gracias. Es duro para mí, es duro para mi familia, es muy duro para Homer, pero nos tenemos el uno al otro y tenemos mucho apoyo, y vamos a estar bien. Me gusta pensar que ella está libre, libre de dolor y disfrutando o experimentando lo que sea que venga en el camino. Llegó rápidamente y tenía mucho qué decir. Era valiente y temeraria, amaba fuertemente y nunca tuvo miedo de dejarnos saber lo que pensaba y en lo que creía. Siempre fue amor, siempre fue sobre el amor. Así que, adiós Anne. Te amo y gracias. Gracias por los buenos momentos, hubo tantos. Te veo en el otro lado y por mientras, yo cuidaré de nuestro hijo. Estará bien. Te amo”, finalizó.

Después de realizar esa publicación, Coley decidió tomar una fotografía del baúl de los recuerdos, en la que se ve a Anne con un pequeño Homer en brazos poco tiempo después de su nacimiento. Junto a ella, escribió: “Es importante recordar el amor verdadero en los mejores momentos. Gracias Anne. Paz en tu camino”.

La relación de Anne y Coleman

Después de una pública ruptura con Ellen Degeneres en el 2000 tras 3 años de relación y un colapso de Heche, la actriz se casó en el 2001 con el camarógrafo Coley Laffoon, que se rumoró había conocido durante uno de los shows de la comediante. Solamente un año después de la boda se convertirían en padres de Homer, quien actualmente tiene 20 años. Desgraciadamente, en el 2005, más de cinco años y medio después de contraer matrimonio, la pareja se separó y se divorciarían oficialmente en el 2009.

Ahora, Coleman se dedica a ser agente de bienes raíces con su nueva esposa, con la que tiene tres hijos, además de Homer.

