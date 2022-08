Carlos Rivera sobre Cynthia Rodríguez: 'Formar una familia es el sueño más grande que tenemos'

La semana pasada se confirmaron los rumores que circularon hace tiempo: Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se habían convertido en marido y mujer. La pareja, que siempre ha optado por la discreción en el ámbito personal, se embarcó en un romántico viaje por Europa y Egipto, del cual se llegó a especular, fue su luna de miel. Finalmente, días después de su regreso a México, la guapa conductora admitió estar felizmente casada con el cantante, además habló abiertamente de sus deseos de convertirse en madre dentro de poco. El intérprete también está muy ilusionado con la idea de iniciar una familia, tal como lo ha reconocido recientemente.

Tras su emotiva despedida de la obra José, el soñador, hace unos meses, Carlos ha regresado a los escenarios, algo que lo tiene nuy emocionado. A raíz del lanzmiento de un video musical con el que ha homenajeado a su tierra natal, el intérprete ha hecho un balance de su vida, y ha admitido estar ansioso por debutar en la paternidad. "Hay cosas que no se pueden ocultar, ni la felicidad, ni la salud y en este caso no lo podemos ocultar... Deseamos que sea para siempre", dijo el cantante en e adelanto de una entrevista con Televisa Espectáculos refiriéndose a su amor por Cynthia, quien ahora es su flamante esposa. "Poder formar una familia es el sueño más grande que tenemos, poder ser papás", confesó.

Rivera estuvo este fin de semana en Huamantla, Tlaxcala, de donde es originario, pues tuvo una presentación especial en la fiesta patronal. Desde un balcónen en el centro de la población, el intérprete cantó a la Virgen de la Caridad, cumpliendo así una promesa que había hecho años atrás, cuando iniciaba con La Academia su sueño de ser artista. Emocionado, Carlos compartió en sus redes sociales algunos vistazos de este momento, en el que cientos de personas fueron testigos. Sin embargo, él no viajó solo a este lugar, pues su esposa lo acompañó una vez más, apenas unos días después de que ambos visitaran juntos el Santuario de Luciérnagas, en otra población del mismo estado. El intérprete, firme en su decisión de reservarse los detalles de su vida privada, no compartió imágenes junto a su guapa acompañante, sin embargo, sus fans sí lo hiceron. Cuentas de fans publicaron fotos y videos de la feliz pareja en el balcón; Cynthia muy guapa enfundada en un vestido rojo. Y aunque la conductora no pudo evitar abrazar a su esposo ante la multitud, cuando los presentes insitieron en que se besaran, ellos optaron por enviar besos al público.

El sueño de iniciar una familia

El jueves pasado Cynthia regresó al foro de Venga la Alegría, pero no para integrarse a la emisión, sino para despedirse del programa. La conductora reveló que, aunque no se separará de TV Azteca como se había especulado, de momento no tiene ningún proyecto en puerta, al menos no en lo profesional. La condcuctora reveló que su inolvidable viaje con Carlos la convenció de que es tiempo de enfocarse en sí misma y en su familia, sobre todo en sus planes de iniciar una con el cantante. "No quiero comprometerme a algo que después voy a estar faltando, pidiendo permiso... Siempre que me comprometo lo hago al cien, y sé que en este momento tengo que estar más con mi familia", dijo en el matutino, donde también reveló que planea escribirle a la cigüeña este mismo año. "No estoy embarazada, sí es el plan como ustedes saben, esperamos que se nos cumpla este año y cuando esto suceda obviamente ustedes se van a dar cuenta por nosotros, a través de nosotros", comentó.

Hace unos meses, Carlos ya confesaba estar listo para convertirse en padre. "(Mi deseo) es ser papá, saben que también es el de Cyn, es el mío, es el nuestro y lo deseamos con todas nuestras ganas. Cuando Dios quiera. Más que cualquier cosa artística, es ser papá, ese es mi sueño de vida", confesaba a incios de febrero en entrevista con VLA. "De hecho, cuando era muy jovencito, de 18 o 20 (años), quería ser papá de muy jovencito, después dije: ‘No espérate tantito’, pero creo que hoy es el mejor momento", agregaba entonces, además aseguraba que él y Cynthia estaban abiertos a compartir la noticia con el público. "Habrá que decirlo porque sino lo van a notar igualmente", expresaba entre risas.

