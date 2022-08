'Celebro tu vida con todas sus sonrisas...', Jerónimo Rodríguez a Marimar Vega en su cumpleaños

Sin duda alguna, Marimar Vega atraviesa por un inmejorable momento de su vida. Y es que para la actriz las cosas no podrían ir fluyendo de la mejor manera, pues además del éxito que ha tenido en proyectos como la serie Cecilia, a nivel personal todo parece ir viento en popa, por lo que la actriz no podría sentirse más plena y feliz en estos momentos. Algo que se ha visto reflejado durante la celebración de su cumpleaños número 39, el cual lo ha festejado rodeada del amor de su familia y sus amigos, y especialmente del de su esposo, Jerónimo Rodríguez, quien se ha encargado de hacer de esta fecha la más especial para la guapa actriz, pues además de hacerse presente en el festejo que tuvo Marimar el pasado sábado, a través de sus redes sociales le ha dedicado el mensaje más romántico, algo que no suele hacer a menudo, pues el cineasta suele de ser de lo más discreto a la hora de compartir los detalles de su vida personal con el público.

A través de su perfil de Instagram, Jerónimo sorprendió a su esposa al publicar un álbum de fotografías en la que mostró a Marimar en distintas etapas de su vida y de su relación, siempre con una sonrisa en el rostro. Al pie de la publicación, el fotógrafo escribió unas lindas palabras para la cumpleañera, en las que con el corazón en la mano celebró la vida de la actriz. “Infinita, irrepetible, inabarcable. Celebro tu vida con todas sus sonrisas y sus lágrimas. Con todos esos triunfos y los tropiezos que a veces también aparecen”, expresó Rodríguez conmovido.

De lo más enamorado, el cineasta continuó con su mensaje deseando en la vida de la actriz todo lo mejor, dejando en claro su intención de continuar escribiendo su historia de amor a través de los años y con el pasar del tiempo. “Brindo por cada bocado de vida que te procuras y por cada uno de los sorbos de felicidad que te construyes. Te deseo todos los unicornios, todos los arcoíris, todos los brillos del espectro y que llegue a ti todo lo que te mereces: el mar envuelto con mis brazos para ti, amor de mi vida… viajera del tiempo”, finalizó.

Como era de esperarse, Marimar Vega no tardó en reaccionar al lindo detalle que ha tenido su esposo en este día tan especial para ella, por lo que no dudó en dejar en claro el gran amor que tiene por Jerónimo y del que sus fans han podido ser testigos a lo largo de su relación a través de las redes sociales de la actriz. “¡Te amo tanto! Gracias por tanto, amor de mi vida”, expresó la hija mayor de Gonzalo Vega, quien a pesar de haber sido un tanto discreta al inicio de su relación, no ha perdido la oportunidad de gritar su amor por Jerónimo a los cuatro vientos.

Celebran cinco meses de matrimonio

Sin duda alguna, Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez atraviesan por un periodo en el que pareciera que viven en una eterna luna de miel. Y es que tras su boda, celebrada el pasado 26 de febrero en Acapulco, la pareja se ha permitido recordar mes con mes aquel idílico momento en el que a punto del atardecer y teniendo al mar como testigos, se dieron el ‘Sí, acepto’ ante la mirada testigo de sus familias y sus amistades más cercanas. Un momento que sin duda será inolvidable para los enamorados y de lo que recientemente habló la actriz en sus redes sociales. “Hace 5 meses andábamos así. Te amo esposo mío @Jero_Rod”, escribió sobre una entrañable instantánea tomada el día de su boda, justo antes de sellar su amor con un romántico beso.