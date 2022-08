¡Felices 28! Andrea Meza celebra su cumpleaños más especial al lado de su novio Ryan

Sin duda alguna, el último año ha sido de muchos cambios para Andrea Meza. Y es que tras haber entregado la corona de Miss Universo, en diciembre del año pasado, la hermosa chihuahuense retomó su vida ahora siendo toda una celebridad y convertida en una de las presentadoras de Telemundo. Además, la exreina de belleza también encontró el amor al lado del influencer Ryan Antonio, quien antes de conocer a la mexicana era un gran fan de la modelo. Es por eso que ahora que Andrea ha celebrado su cumpleaños número 28, ha decidido hacerlo en grande: rodeada de grandes amigos y por supuesto, del amor de su guapo novio, quien se encargó de hacer de esta ocasión la más especial para la también activista.

A través de su perfil de Instagram, Andrea ha compartido algunos vistazos de lo que fue su celebración de cumpleaños, el cual comenzó desde una noche antes del día 13 de agosto, día en el que la presentadora cumplió 28 años. “Comienza la celebración de mi cumpleaños”, expresó Andrea en una publicación en la que se dejó ver muy bien abrazada de Ryan y posando con la luna y el mar de fondo, vistiendo un hermoso diseño de Benito Santos.

Por su lado, Ryan compartió unos lindos videos en sus historias de Instagram, en donde mostró algunos detalles del almuerzo que compartió al lado de su guapa novia, en donde se dejaron ver caminando por la playa de lo más enamorados y felices de celebrar este día tan especial. “Te amo y feliz cumpleaños, bebé”, expresó Ryan en un video en el que se le puede ver en medio de una romántica caminata al lado de la cumpleañera.

Y aunque a lo largo del día Andrea recibió un sinfín de sorpresas y muestras de cariño de parte de sus fans, amigos y su familia, aún quedaban algunas sorpresas para la presentadora, pues por la noche pudo disfrutar del concierto de Bad Bunny, el cual se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium, en donde la pudimos ver de lo más emocionada bailando al ritmo de los éxitos del puertorriqueño y celebrando por todo lo alto acompañada de su novio y su círculo más cercano.

La historia de amor de Andrea Ryan

Durante una entrevista que Ryan ofreció hace unos meses a través de un live en Instagram, el influencer decidió hablar de cómo fue que inició su relación con Andrea, algo sobre lo que sus fans no paraban de preguntarle durante aquel en vivo. “En redes sociales, en TikTok, pues Andrea me encontró en TikTok, por un video en Tiktok y vi esa notificación y la seguí”, relató el estadounidense. Sin embargo, el tiktoker contó que las cosas no fluyeron desde el inicio como él hubiera esperado. “Esta es una historia fantástica, porque ella fue una persona muy grosera conmigo”, contó. “Yo la contacté por mensaje en Instagram y por texto le dije: ‘¡Feliz cumpleaños Andrea!’. Ella me respondió y me dijo: ‘Muchas gracias’, y yo le respondí: ‘¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo para tu cumpleaños?’ y adivina qué me dijo ella”, preguntó a su profesora, quien obviamente no acertó. “Ella me dijo nada, ¡ella me ignoró!”, recordó Ryan, señalando que en ese entonces no podía entender las razones de la falta de reacción de Andrea. “No sé, yo le di el mejor piropo que yo tenía, pues fue: ‘¿Cómo sales por el pan?’ ¡No! ‘¿A qué hora sales por el pan?’. Y nada, nada”, contó el estadounidense, quien incluso confesó que se desahogó en un video en sus Instagram Stories por no tener respuesta de Andrea.

“Estaba muy triste y luego un mes después, ella me respondió: ‘Recordé que yo no te respondí’”, dijo al recordar las palabras de la guapa mexicana. “Creo que ella estaba un poco avergonzada. Esta es la historia de nosotros, el comienzo, y después del peor mes de mi vida, después de esta conversación, empezamos a hablar cada día”, contó Ryan, precisando que sus charlas eran por video: “A ella le gusta mi carita, ella no puede ver sin ver mi carita”, bromeó. Casi un año después, y con una novia convertida en Miss Universo, el tiktoker dijo sentirse pleno. “Estoy muy feliz y creo que soy muy afortunado”, dijo.