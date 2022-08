Paola Rojas disfruta del verano ahora en Portugal

Luego se pasar unos días recorriendo los rincones más hermosos de Yucatán en compañía de sus mellizos, Paola Rojas ahora se ha trasladado hasta Europa, específicamente a Portugal, desde donde se ha dejado ver de lo más feliz disfrutando al máximo del verano, recorriendo los principales puertos de este país, desde donde ha protagonizado los posados más especiales, luciendo al máximo su belleza y mostrándose enamorada de cada uno de los lugares que ha visitado en este país.

A través de su perfil de Instagram, Paola ha querido compartir con sus seguidores algunos vistazos de sus días en Portugal, específicamente Sintra, ciudad en la que se ha permitido conocer algunos de los lugares más emblemáticos de este lugar rodeado por el complejo volcánico de Portugal y por su increíble arquitectura, de la que resalta el increíble Palacio Nacional de Sintra, un lugar sumamente imperdible para los turistas. “Su viento, su gente, sus acantilados, su gastronomía, su historia, su belleza discreta. De Portugal me cautiva todo”, fueron alginas de las características que la periodista resaltó de este lugar al mostrar a sus seguidores algunas fotografías de su estancia en Sintra, una ciudad de la que ha quedado sumamente enamorada.

Además de la ciudad de Sintra, Paola tuvo la oportunidad de visitar un increíble lugar conocido como Cabo da Roca, un lugar que cuenta con un mirador natural desde el que se pueden observar los mejores atardeceres, así como la inmensidad del mar, una actividad que sin duda dejó sin palabras a la también presentadora, quien se dejó sumamente conmovida ante la belleza natural de este este inigualable destino. En las fotografías que ha compartido, Paola ha lucido guapísima como siempre con un vaporoso vestido asimétrico color arena, perfecto para pasar un verano en el mar, el cual complementó con unas sandalias en color blanco, un increíble sombrero de ala ancha y unas gafas oscuras.

Los nuevos horizontes para Paola Rojas

Con el paso de los años, Paola Rojas ha logrado consolidar una audiencia siempre pendiente de su labor informativa. Gracias a ello se ha sentido motivada para emprender una nueva dinámica sin renunciar a su público. Para este propósito la periodista hará uso de las herramientas digitales, según contó, adaptando sus horarios de trabajo a sus tiempos personales, todo esto después de haber dado fin a su noticiario radiofónico, espacio donde era seguida por miles de radioescuchas. “Creo que es el momento de optar por eso, apostar a un podcast y a poder seguirnos comunicarnos desde el mundo digital y por ende eso me permitirá tener ese tiempo en las tardes que quiero dedicar a mis hijos y administrar mis horas…”, reveló la comunicadora durante la transmisión de su último programa a través de Radiofórmula.

Paola también agradeció a su equipo de trabajo, con quienes afirma estableció un vínculo más allá del plano profesional, conformando una familia que a diario se involucró con ella en este proyecto. Antes de finalizar, dedicó también unas palabras a su público por permitirle crecer en su labor como periodista, reconociendo que fueron los oyentes quienes la llevaron a la radio. “¿Saben qué le agradezco a la audiencia, a los oyentes? Que ellos me trajeron a Radio Fórmula… No me recomendó nadie ni tengo un padrino en los medios de comunicación, nada. Una vez hicieron un estudio de mercado, estaban buscando a comunicadores que le hablaban a una audiencia más joven en ese entonces, y en ese estudio de mercado apareció mi nombre…”, confesó.