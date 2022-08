La historia de amor de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera que comenzó tras 'La Academia'

Cynthia Rodríguez está recorriendo una feliz etapa a nivel personal de la mano de su ahora esposo, Carlos Rivera. Su reaparición en Venga la Alegría trajo consigo un torbellino de noticias, algunas inesperadas y otras que ya venían haciendo eco como su boda con el cantante durante sus recientes vacaciones de ensueño por el Viejo Mundo, una travesía que también sirvió de telón de fondo para que la pareja disfrutara de su luna de miel. Su unión matrimonial, que ha contado con la bendición del Papa Francisco, marca el inicio de un nuevo capítulo en su historia de amor, la cual tiene sus orígenes en La Academia, el reality en el que ambos saltaron al estrellato tras demostrar su talento artístico y carisma. Aunque el flechazo no surgió de inmediato, dado que no formaron parte de la misma generación, la química entre ellos comenzó a tomar fuerza con el paso de los años hasta que se convirtieron en una de las parejas más sólidas y queridas del espectáculo mexicano.

Carlos Rivera fue el ganador indiscutible de la tercera edición de La Academia en el 2004, mientras que Cynthia Rodríguez participó en la cuarta generación (2005), por lo que en esa época la convivencia fue prácticamente nula. De hecho ambos encontraron el amor en el reality, pero con otros de sus compañeros. El intérprete de Regresame mi corazón mantuvo un noviazgo con la actriz de origen japonés Hiromi Hayakawa y la conductora protagonizó un romance a lado de José Luis Díaz, con quien lanzó su éxito musical Si no estás conmigo.

Los cantantes tuvieron la oportunidad de conocerse mejor hasta 2006, año en el que formaron parte de la segunda temporada del programa Desafío de estrellas. A partir de ese momento entablaron una cercana amistad que tardaría casi 10 años en convertirse en amor. Las primeras pistas de su atracción se hicieron evidentes en una entrevista que Cynthia le realizó a Carlos a finales del 2015 para la sección CynCensura de su canal de YouTube. Sus seguidores no tardaron en percatarse que a lo largo del encuentro los famosos se dirigían tiernas miradas y alguno que otro coqueteo.

Cómo surgió el amor entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Más tarde, Cynthia confesó en una charla para el canal de SoyFernandaBlaz que empezó a salir con Carlos cuando él regresó a México tras pasar una larga temporada en España, donde protagonizó el musical El Rey León. “Nunca me imaginé que iba a terminar de novia de mi mejor amigo. Fuimos amigos durante muchísimos años y al final un día dejamos de ser mejores amigos porque lo que teníamos ya no era de amigos… Antes de que se fuera a España fuimos a cenar y fue de: ‘ya no es Carlitos’, y ya nos perdimos la pista un rato cuando estuvo allá, cada uno nos metimos en nuestras cosas, ya que regresa fue cuando retomamos la amistad y el encuentro, ‘vamos a cenar, vamos al cine’”, contó la actriz.

Para 2016 los dos ya habían confirmado que mantenían un noviazgo; sin embargo, desde ese momento dejaron claro que mantendrían cualquier detalle de su relación en privado. “Estoy súper contento, estoy con una mujer maravillosa que tiene todo lo que cualquier hombre quisiera tener. Uno se da tiempo para todo y lo que importa es eso, encontrar a alguien que te entienda, que te quiera”, dijo Carlos en Hoy.

Tres años después, Carlos se presentó con gran éxito en el Festival Viña del Mar, motivo por el que ofreció una entrevista exclusiva a su novia. La charla concluyó con una par de abrazos entre la cautelosa pareja, que hasta la fecha sigue viviendo su idilio en total intimidad, si bien, han recalcado en más de una ocasión que su relación nunca ha sido un secreto. “Nosotros no escondemos, siempre he dicho, nosotros protegemos que es diferente porque vamos a todos lados perfectamente, y vamos a restaurantes, fiestas, al cine, pero no mostramos”, mencionó Carlos en Todo un show, “(Cynthia) es única. Creo que hay personas que son perfectas para ti, tal vez no es que sea perfecta, para mí lo es. Tiene todo lo que yo buscaría en una mujer y por eso es que soy tan feliz”.

Su boda y su anhelo de tener un bebé

Cynthia, de 38 años, correspondió a las palabras de Carlos, de 36 años, afirmando que él es “el amor de su vida” y recalcó que el mantener su relación en privado es una forma de protegerla. En mayo de este año, la conductora anunció que se ausentaría de Venga la Alegría por un tiempo indefinido. Fue así que durante dos meses la presentadora y el cantante visitaron países como Italia, Egipto, Turquía y Grecia. A su regreso a México, la pareja pasó unos días en Tlaxcala, ciudad natal de Carlos.

Finalmente, Cynthia reapareció ante las cámaras del matutino a principios de agosto y confirmó que está felizmente casada con Carlos. Además de anunciar su salida del matutino, la conductora reveló que ella y su esposo desean convertirse en padres este año y cerró su participación con un romántico mensaje para el cantante: “Mi amor, te amo y sé que todo lo viene va a ser maravilloso, y para mí es un placer compartir la vida contigo, con la persona más increíble, maravillosa en este mundo. El mejor hombre que pude tener para acompañarme en la vida”.

