Los famosos se despiden de Amparín Serrano con los mensajes más especiales

Además de ser la mente maestra detrás de Distroller y todo su mundo de fantasía y de estar ligada a los negocios, empresas, fundaciones y demás actividades, Amparo Serrano no era ajena al mundo del espectáculo. De hecho, la emprendedora fue parte de las miembros originales del grupo Flans, cuando el concepto en realidad se trataba de un programa de televisión de nombre Fans. Desde entonces, la empresaria siempre mantuvo una estrecha relación con el mundo del espectáculo, por lo que siempre fue un personaje muy querido y reconocido entre las celebridades de este ámbito. Algo que quedó demostrado luego de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento de Amparín, pues las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias para las hijas de la creadora, Camila y Minnie West, así como de los homenajes más entrañables para Serrano.

Como era de esperarse, fueron las integrantes del grupo Flans de las primeras en reaccionar ante esta lamentable noticia en redes sociales, donde se mostraron consternadas ante esta irreparable pérdida, dejando en claro la admiración y respeto que tenían por ella. “¡Preciosa @amparinserrano! Fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar ¡que me cambiaría la vida para siempre! Fue tu particular sentido del humor el que me ilusionaba a convivir contigo en ese proyecto”, comentó Ilse, revelando que fue gracias a Amparín que ella logró integrarse al famoso grupo pop. “Te vi cuatro o cinco veces en persona solamente y me quedé con las ganas de que fuéramos amigas y reírme de tu ingenio. ¡Entusiasta fan yo, de todos tus logros! Repito, te vi muy pocas veces y ¡me siento de alguna manera conectada contigo! ¡Estoy en shock, estoy en shock, estoy en shock! Amparín, si todos estamos aquí para cumplir misión, ¡tu ultra cumpliste!, compartió la intérprete.

Por su lado, Mimi se mostró conmovido ante esta lamentable noticia, por lo que no dudó en reconocer el legado de Amparín dentro del grupo Flans, así como todo lo que logró a lo largo de su carrea y vida, dedicando un fragmento de su mensaje a sus dos hijas y a toda su familia, quienes atraviesan por un duro momento. “@amparinserrano se adelantó a bailar con las estrellas, a dibujar las nubes, a cantar con los angelitos… Artista nata, divertida como nadie, loca gracias a Dios, una mujer única que por un efímero instante fue parte de ésta aventura llamada Flans… siempre apuntada para decir una chasca y sacarte una carcajada, compartimos poco tiempo pero siempre se quedó tatuada en nuestra historia… Abrazo con todo mi cariño a su familia... sus hijas hermosas Minnie y Camila, su madre Amparo, el padre de sus amores, @davidedwardwest, y todos los demás que la aman tanto… Feliz viaje querida Amparín.. Virgencita plis cuídala mucho”, expresó la cantante en su perfil de Instagram.

Otro famoso que se unió a las condolencias para la familia de Amparo fue Carlos Rivera, con quien la empresaria mantenía una cercana relación. El cantante le dedicó una serie de historias en sus redes sociales, donde compartió algunas fotografías en las que aparece al lado de ella. “Descanse en paz Amparín… Tan creativa y tan brillante que llenaba de alegría a todos con sus detalles”, expresó el intérprete, quien además mostró el detalle que tuvo para con él la creadora, quien lo sorprendió con algunos carteles creados por ella misma durante una de sus funciones en el musical José el Soñador.

Por su lado, Belinda también envió sus condolencias a la familia e hijas de la fundadora de Distroller, al tiempo que destacaba algunas virtudes de su personalidad. “Una gran mujer llena de magia, creatividad, única e irrepetible. Mi más sentido pésame Minnie, y a toda tu familia. Estamos contigo siempre”, expresó la cantante.

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin también se mostró incrédulo ante la irreparable pérdida de Amparo, por lo que no dudó en solidarizarse con la familia de la querida empresaria. “Hace unos minutos recibí una muy triste noticia que me duele en el alma, partió mi queridísima y encantadora mujer, exitosa, gran madre, gran abuela, gran hermana, gran hija, es una pérdida irreparable, ¡me duele mucho su partida! Amparín Serrano Espinosa querida, ¡que dios te reciba como te lo mereces! ¡Algún día estaremos todos juntos! QEPD, un abrazo solidario a julio, Manuel, Mini, Camila, a su preciosa nieta, a otra gran mujer, mi querida Amparo Espinoza Rugarcia”, expresó.

En las publicaciones que han hecho sus hijas, a través de sus redes sociales, en las que han rendido un homenaje a su mamá, otros famosos han lamentado la partida de la filántropa. “Lo siento mucho, Minnie, te abrazo muy fuerte. Todo mi amor y luz para ti y tu familia”, expresó la cantante Danna Paola al pie de la publicación que hizo Minnie en su perfil de Instagram.

Ana Bárbara se solidarizó con Camila West a través de sus redes sociales, en donde la consoló con un emotivo mensaje: “¡Te amo mi amor! Ella está en tu ser y los de todos los que la aman, no se va, ¡se transforma! Los amo mucho y amo a tu madre ¡aquí y en su nueva dimensión!”, expresó la ‘Reina Grupera’ al recordar a Amparo.