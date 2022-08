Con el corazón en la mano, las hijas de Amparín Serrano la despiden ante su dura pérdida

El mundo empresarial se ha vestido de luto al confirmarse la noticia del lamentable fallecimiento de Amparo Serrano, quien era fundadora y creadora de la marca Distroller, una de las firmas mexicanas de juguetes, accesorios y ropa infantil más entrañables, pues gracias a la creatividad con la que Amparín, como era conocida cariñosamente, logró reinterpretar la imagen de la Virgen de Guadalupe, así como las diferentes líneas enfocadas al público infantil, logró ganarse el corazón de miles y el reconocimiento del mundo de los negocios, por lo que su partida sin duda ha dejado a muchos con el corazón roto. Algo que ha quedado en claro tras darse a conocer la noticia de la muerte de Serrano, pues la redes se han llenado de emotivos homenajes de parte de sus amigos, seguidores y por supuesto su familia, especialmente de sus hijas, Camila y Minnie West, quienes compartieron en redes sociales los mensajes más significativos para su mamá.

A través de su perfil de Instagram, Camila compartió un desgarrador mensaje de despedida para Amparín, en el que además de mostrarse sumamente consternada ante la inesperada partida de su madre, quien habría fallecido tras haber sufrido un accidente, según han reportado medios como El Universal, puso en alto las grandes virtudes de la emprendedora y filántropa mexicana. "¿Cómo te pudiste ir así? Tenías tanto por delante, no entiendo el protocolo de esta vida y menos sin ti, eras mi guía, mi succionadora de problemas, mi mejor amiga, mi ídolo, mi mundo entero en una persona; mi mamá querida, no tengo palabras ni fuerzas para escribir lo mucho que te voy a extrañar; no sólo yo, todos tus seres queridos pero estoy segura de que ahorita estas bailando con abuelo a más no poder, que ya te está cuidando y ahora me toca a mí ser la fuerte", expresó Camila West.

Con el corazón lleno de dolor, la joven ilustradora le hizo una emotiva promesa a su mamá, asegurándole que a pesar de lo difícil que ha sido su partida, seguirá adelante y será feliz. "Te prometo tratar de ser lo más feliz aunque me cueste. Siempre eras mi salva vidas, siempre le veías la solución a la peor situación. No voy a recuperarme de esto jamás, te suplico que me des señales de vida desde otra dimensión y te escribo todo esto por aquí para unir fuerzas y que la señal de que estas a mi lado sea cierta”, y finalizó: “Te amo y nunca te voy a dejar de amar. Ya me haces mucha falta, ahora sí... duerme todo lo que no pudiste dormir, sé feliz y piensa en ti una vez en tu otra dimensión porque en esta vida sólo veías por los demás. Me quedo quebrada en mil piezas y espero algún día poder encontrar ese pegamento. Te amo, te amo, te amo y nunca nos dejes solas”.

La dura despedida de Minnie para su mamá

En medio del difícil momento que atraviesa, la actriz y productora tomó su perfil de Instagram para expresar su sentir tras la muerte de su madre, mostrándose un tanto incrédula ante la inesperada partida de la creativa. “Escribo esto con el corazón hecho pedazos sin creer que esto es verdad”, escribió Minnie al inicio de su mensaje. "Esto es una pesadilla... me voy a despertar y vas a estar aquí: bailando, dibujando, llenando al mundo de creatividad, felicidad y de mala ortografía, apoyándome siempre en absolutamente TODO, TODO, lo que quise hacer", agregó.

"Esto no es algo que voy a poder superar... Tú eras el arcoíris que llenaba la vida de color. De hoy en adelante, la vida será completamente gris. Te amo más que a nadie y eres inmortal porque vives en mi ser y en todo lo que haga, lo cual te dedicaré todo, ¡siempre a ti! Te amo y este es el adiós más difícil de mi vida". Para cerrar con su mensaje, West no dudó en rendir un homenaje al legado creativo de su madre, por lo hizo referencia a todas su creaciones para darle así el último adiós. “Te amo, Fletzo, sé que estás en Distropolis, mundo que siempre imaginaste... cuidándonos desde allá arriba, comiendo Nutella sin engordar, volando, bailando y haciendo todo lo que siempre quisiste hacer”, compartió. “Te amo, te amo, te amo, y no sé cómo continuar en esta vida sin ti... ahorita si que 'VIRGENCITA PLISSSSSSSSS CUÍDALA MUCHO'”, finalizó.