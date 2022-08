Maky se confiesa sobre una situación muy personal: 'Me dio depresión postparto y nunca lo supe'

Desde que migró a México 30 años atrás procedente de Argentina, Maky Moguilevsky pudo consolidar una estabilidad profesional y familiar de la que se siente orgullosa. No solo contrajo matrimonio con Juan Soler, de quien se separó en 2018 tras más de una década juntos, sino que además pudo salir adelante y sortear dificultades guiada por su fortaleza. La actriz y conductora de televisión habló como nunca del instante en que se convirtió en mamá, un periodo en el que a la par de encontrarse feliz por alcanzar ese anhelado sueño, enfrentó una depresión postparto, la cual la llevó a vivir momentos complicados y que por fortuna pudo remediar gracias a la actitud positiva con la que asumió su circunstancia.

Maky se sinceró sobre ese instante de su historia personal y de cómo fueron dándose las circunstancias tras debutar en la maternidad, un aspecto que en su momento decidió mantener bajo reserva, a pesar de la ola de sentimientos que a diario la invadía. En parte, también por el desconocimiento de lo que emocionalmente le ocurría, según confesó. “A mí me dio depresión postparto y yo nunca lo supe, entonces nunca me lo traté. Con una, con la primera (hija) y ya nunca salí de esa depresión, entonces tenía como una especie de psicosis que no le platicaba a nadie, ni siquiera Juan…”, dijo al asistir como invitada al programa en YouTube titulado A.M.O T.V, en el canal de Angie, Meli y Oli.

Fue tal la magnitud de lo que Maky sentía que eso incluso le impidió realizar tareas cotidianas fuera de casa, pues de alguna forma trató de permanecer en una zona segura y lejos de cualquier situación que pudiera ponerla en peligro. “Yo todo el tiempo pensaba que mis hijas o yo nos podíamos morir… Yo pensaba que era mi forma de ser, no me tomaba aviones. Dejé de vivir, no salía, salía y no me divertía…”, explicó durante la charla, en la que al preguntarle sobre algunos de los factores que detonaban esa situación, dijo: “Había muchas cosas, mucho tiempo libre…”, explicó, para luego confesar que quiso hacer un cambio de planes. “Cuando nació mi hija Mía dije: ‘Me quiero regresar a Argentina, quiero que tome la leche que yo tomaba, que vaya a la escuela que yo fui, que esté con mis papás…”.

Para Maky, no fue un asunto sencillo pasar la página de esa situación, entre otras cosas porque se trató de un aspecto que nunca comunicó a las personas que tenía alrededor. “Tú me veías y yo estaba normal, la gente que estuvo conmigo en ese tiempo jamás se dio cuenta, pero yo adentro vivía un infierno…”, dijo la actriz de telenovelas, que hoy disfruta de un momento de gran estabilidad, enfocada en sus proyectos profesionales y disfrutando de su tiempo en familia, feliz de ver crecer a sus hijas en un entorno de armonía.

¿Cómo logro Maky superar la depresión postparto?

Ante tal panorama, Maky no bajó la guardia y puso todo su empeño para que las cosas mejoraran. Por supuesto, sus planes se vieron favorecidos por el nuevo giro que dio su vida en ese entonces, cuando ella y su familia se mudaron a Florida, en Estados Unidos, lo que le permitió refugiarse en el ejercicio y encontrar una solución a su problema. “Me fui a vivir a Miami, entonces eso redujo mis temores, porque me fui a vivir a una isla que se llama Key Biscayne, que andábamos en carrito de golf. No había el peligro que el secuestro, el temblor. No tiembla, no hay secuestros, es seguro. Iban a la escuela (mis hijas) a dos calles de mi casa en bicicleta y entonces yo empecé a hacer ejercicio y me empecé a sentir bien y cambié mi alimentación… No te das cuenta que estás mal dices: ‘Soy así’… No te das cuenta que es algo que lo puedes tratar, y eso que yo hice terapia muchos años en mi vida…”, confesó.

