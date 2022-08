José Eduardo Derbez, ¿hermano celoso con Aislinn?

Uno de los grandes aciertos de Eugenio Derbez, más allá de su exitosa carrera como actor, tiene que ver con la crianza de sus hijos. Y es que aunque los cuatro son fruto de diferentes relaciones, eso no ha impedido que sean unidos y que se llevan de maravilla. Estos hermanos han demostrado además ser un gran apoyo entre sí, y no sólo cuando se trata de promover sus proyectos profesionales, sino también cuando atraviesan por momentos complicados. Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana tienen en común el talento, el carisma y el sentido del humor, tal como sus seguidores y los de su padre han podido comprobar. Recientemente, la estrella de CODA compartió en su cuenta de TikTok un divertido video que dejó ver un lado poco conocido del hijo de Victoria Ruffo hacia su hermana mayor mientras platicaba con un chico. El clip, del que no se precisó cuando fue grabado, mostraba a Aislinn muy atenta en la conversación, mientras su hermano manifestaba -con su característico sentido del humor- su inconformidad ante esta situación. "Salió más celoso el hermano que el papá", escribió Eugenio bromista, pues es sabido que tanto él como sus hijos siempre han respetado sus respectivas vida amorosas. Hace poco, Aislinn confirmó que lleva varios meses soltera, por lo que no sería de extrañar que tenga varios pretendientes apuntados en busca de una oportunidad, sin embargo, bien podrían toparse con el más simpático un 'espanta' galanes. Haz click abajo para ver la escena de estos dos hermanos.