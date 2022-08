Como pocas veces, Pati Chapoy habla de su primer amor y confiesa: 'Fui muy aventada'

Pati Chapoy es conocida por su larga y exitosa carrera en el periodismo de espectáculos, pues gracias a su trabajo y didicación ha convertido a su programa Ventaneando en todo un referente de la televisión mexicana. Sin embargo, no todo sobre ella gira en torno al ámbito profesional, pues más allá de los foros es una esposa, madre y abuela cariñosa. La comunicadora ha usado sus redes sociales para compartir algunos vistazos de esta faceta de su vida, tal como lo hizo recientemente durante su viaje familiar a Disney World, en Orlando, Florida, desde donde pesumió a sus amados nietos. Pero no siempre es por medio de estas platafomas que el público ha podido conocer más de ella a nivel personal, pues en ocasiones los papeles se invierten y es ella quien asume el papel de entrevistada. Este ha sido el caso ahora y Pati ha contado, como muy pocas veces, detalles de su vida sentimental, incluso ha revelado quién fue su primer amor.

Sincera, Pati compartió algunos detalles poco conocidos de su vida personal en una entrevista con TVyNovelas. Una de sus primeras revelaciones fue con respecto a temas del corazón, pues le preguntaron quién fue su primer amor. "Álvaro Dávila, con quien llevo casada 45 años de casados y contando", respondió la periodista, quien compartió un breve recuento de su historia juntos. Nos conocimos gracias al Festival OTI y nos enamoramos", contó, refiriéndose al evento de música que se popularizó en los años 70. "Decidimos primero vivir juntos, fui muy aventada", admitió. Sin embargo, la titular de Ventaneando aseguró estar convencida de esta decisión. "Es lo que debe hacerse: Conocer a una persona y que te conozcan como eres", aconsejó.

Si bien reveló que su marido fue su primer amor, Pati confesó que no fue él quien le dio su primer beso, pues ese instante se remonta a muchos años antes de que ella y Álvaro se conocieran. "(Fue) a los 8 años, en la mejilla a un niño que se llamaba Pancho", recordó la comunicadora. En la charla, compartió además cómo fue que ella y su esposo se hicieron de su hogar, luego de vivir en unión libre por un tiempo. "Cuando me casé con Álvaro Dávila la compramos en San Ángel, propiedad del escultor Feliciano Béjar. Ahí sigo viviendo", dijo al ser cuestionada sobre su primera casa. La periodista y Álvaro se casaron en 1977 y son padres de Pablo y Rodrigo Dávila Chapoy, éste último conocido por ser vocalista de la banda Motel. El pasado 26 de marzo, la comunicadora compartió una foto alusiva a su aniversario de bodas: "¡45 años de casados y contando!", escribió sobre la selfie tomada por su marido, en la que se les veía a ambos sentados a la mesa y muy sonrientes.

El secreto detrás de su sólido y feliz matrimonio

No es la primera vez que Pati se abre sobre su historia de amor con el padre de sus hijos, pues en 2018 le concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda en la que contó cómo fue que llegó al altar con Álvaro. "Cuando nos conocimos y nos enamoramos decidimos, primero, vivir juntos, pero es lo que se debe de hacer, debes conocer una persona, que te conozca cómo eres, con la cara lavada y con tus buenos y malos humores, tal cual", comentaba entonces, postura que mantiene a la fecha. "Y nos casamos, un buen día decidimos casarnos y decidimos trabajar mucho como pareja, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, después conocer a tu pareja", comentó, revelando así una de las claves detrás de su sólido y feliz matrimonio de más de cuatro décadas.

La titular de Ventaneando compartió que tanto ella como su esposo iniciaron un proceso psicoterapéutico, lo cual aseguró, fue una gran decisión. "Álvaro tuvo la brillante idea de, a los tres años de casados más o menos, o antes, creo que cuando nació Rodrigo, de psicoanalizarse y al poquito me dijo: ''¿Por qué no te psicoanalizas?'", recordó. "Y empecé a psicoanalizarme también, para conocerme, para conocer cómo podía manejar muchas cosas, no nada más la parte personal y la parte de un matrimonio, sino para ver cómo yo manejaba todo lo que me estaba sucediendo, porque no te prepara nadie para el éxito, para que te valores, para salir adelante, sin culpas, sin remordimientos, es como un diplomado en madurez y así lo hemos hecho”, comentó.