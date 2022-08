Así fue el emotivo reencuentro de Toni Costa con su pequeña Alaïa

Durante más de tres meses, Toni Costa permaneció encerrado en La casa de los famosos, un reality show de Telmundo que , como su nombre lo indica, puso a diversas celebridades bajo el mismo techo y además, aislados del mundo exterior. Durante su estancia en este lugar, el bailarín mostró su lado más sensible y humano al hablar a corazón abierto sobre algunos pasajes de su vida. El tema de su separación de Adamari López fue uno de ellos, y él como lo ha hecho desde que se supo de la ruptura, se expresó con respeto de ella. Y es que tanto para el español como para la presentadora puertorriqueña lo más importante es el bienestar de su hija Alaïa, y ello ha sido una de las principales razones por las que han mantenido una relación cordial. La paternidad también fue uno de los aspectos sobre los que Toni se sinceró estando en La casa de los famosos, pues reconoció que su pequeña es su pilar de su vida. Conforme pasaron los días, el bailarín echó de menos cada más a su hija, y admitió que ansiaba que el programa llegara a su fin para poder reunirse con ella. Y como no hay plazo que no se cumpla, el bailarían concluyó su participación en el reality, convertido en finalista y estando muy cerca del triunfo. Pero para él lo más importante era regresar a Miami para ver a Alaïa. El momento del rencuentro no pudo ser más emotivo: la pequeña se fundió en un gran abrazo con su padre, quien no dejaba de besarla y verla con ternura. "Te extrañé tanto, pero tanto…", escribió Toni al compartir este conmovedor instante; haz click abajo para verlo.