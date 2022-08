Entre lágrimas, Aracely Arámbula ha dedicado su regreso a las novelas a su padre

Hace algunos días y tras la sensible pérdida de su padre, Aracely Arámbula reapareció en redes sociales para dedicar un sentido mensaje a don Manuel Arámbula, quien perdió perdió la vida el pasado 15 de julio. En medio del duelo que Aracely y por el complicado momento por el que está pasando su familia, la actriz rompió el silencio y a través de un Live en Instagram habló de la situación por la que están pasando y pidió respeto por el complicado momento. A pesar del triste instante en la vida de la mexicana, Arámbula acudió a la presentación de la nueva versión de La Madrastra y entre lágrimas y con los sentimientos a flor de piel, dedicó su más reciente trabajo a su fallecido padre.

El emotivo mensaje de Aracely

El pasado miércoles, durante la presentación de su nueva telenovela, la cual protagoniza junto a Andrés Palacios, Arámbula reveló que para su padre era muy importante verla cumpliendo sus sueños y expresó que el trabajo que realizó durante la grabación de La Madrastra se la dedica con todo su amor: “Un trabajo que lo dedico con toda el alma y mi corazón a la parte de mi alma que está desde allá arriba deseándome toda la suerte. Estoy muy emocionada. Ha sido una presentación diferente, pero estoy muy agradecida con Dios por habérmelo prestado tanto tiempo. Estoy realmente dando la mitad de mi alma que me queda en esta historia y espero que la vivan conmigo y se la dedico a mi papito con todo el alma. Pero sí, es muy difícil”, expresó entre lágrimas Aracely.

La actriz también aprovechó para contar sobre la relación que tiene con sus compañeros de grabación y cómo ellos han sido de gran ayuda para ella en esta etapa tan complicada: “Me ha hecho reír tanto que de verdad le agradezco mucho, porque gracias a sus terapias de risa me concentro en el trabajo y me olvido un poquito de la tristeza y la convierto en alegría”, dijo Arámbula al hablar de su coprotagonista Andrés Palacios.

El duelo de Aracely

Desde el lamentable fallecimiento de su padre, Don Manuel Arámbula, la actriz ha hablado con sus seguidores, quienes a través de mensajes le han demostrado su apoyo, respecto al deceso de su papá: “Mi Arafamilia, sólo para decirles que estoy bien (…) Aquí estoy con mi Bonnie en un lugar muy especial para mí, pasando un momento importante, les agradezco su cariño, su preocupación, no estoy preparada para esto, pero quería que me vieran bien. Estamos celebrando y honrando a mi papito hermoso, y no estoy preparada”, se sinceró la actriz con su fans a través de un Instagram live.

El proyecto de Arámbula

El evento de presentación del proyecto se dio a tan solo días del esperado estreno, el cual será el siguiente lunes 15 de agosto por el canal de Las Estrellas. En esta ocasión, Aracely dará vida a María, una mujer que hace hasta lo imposible por recuperar a sus hijos, tras cumplir una condena de 20 años en la cárcel por un asesinato que no cometió. Eso la impulsa a demostrar su inocencia y dar con el verdadero autor del crimen. “Estoy muy emocionada y la verdad es que muy contenta de volver a la televisión con este gran proyecto. Estoy llena de emociones. Tengo la fortuna de ser la madrastra en esta ocasión, soy Marcia Cisneros, un personaje que va a sufrir mucho. Van a ver mucho drama, pasión, mucho amor y desamor con los hijos. No se la pueden perder, de verdad que estoy muy contenta”, contó la actriz mexicana durante el evento.