Carlos Rivera y su romántico mensaje a Cynthia Rodríguez tras confirmar su matrimonio

Los rumores de boda secreta resultaron ser ciertos en el caso de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, pues ella acaba de confirmar que está felizmente casada con el cantante. Luego de dos meses de decir 'hasta pronto' a Venga la Alegría, la guapa conductora regresó al foro del programa para compartir noticias y desmentir algunos rumores. La presentadora anunció su salida del matutino, aclarando puntualmente que esto no significaba que dejara las filas de TV Azteca, ni que se incorporará a otra televisora. Y en cuanto a su vida personal reveló que ella y el cantante son ahora marido y mujer, y descartó las versiones de que estén esperando bebé. En medio de su emocionante visita a VLA, Cynthia fue sorprendida con una especial dedicatoria de su esposo, quien como pocas veces habló abiertamente de su amor hacia ella.

Luego de que Cynthia compartiera con sus ahora excompañeros lo feliz que se siente en este momento de su vida, y anunciara su salida del programa, Sergio Sepúlveda reveló una sorpresa en plena transmisión. "Eres muy generosa en compartirlo y quien también es generoso es Carlos", dijo el conductor al presentar el video que tenían preparado. "Hola preciosa, sé que este es un día muy importante y muy especial para ti, en este cierre de un ciclo que te ha llenado de muchísimas alegrías y a quien tú también has llenado de muchísimas alegrías", expresó el cantante en el clip, mientras que en el estudio, su guapa esposa se llevaba las manos al rostro, conmovida. "Lo que viene sé que es igual o más importante todavía, porque viene del corazón, viene del alma y viene del amor. Y nos encargaremos de que sea igual de maravilloso y lleno de muchísima alegría", continuó el intérprete al tiempo que Cynthia esbozaba una gran sonrisa.

"Estoy muy orgulloso de ti, de todo lo que has hecho, de toda tu carrera, de cómo has trabajado. Eres la mejor persona del mundo y te mereces todo lo mejor. Vienen cosas muy buenas y maravillosas, y todas vienen de aquí del corazón", expresó Carlos antes de finalizar con expresando su sentir hacia su esposa: "Te amo", dijo mientras lanzaba un beso. "Nos vemos al rato", concluyó. Cynthia no pudo dejar de sonreír y era evidente por la expresión en su rostro, que estaba a punto de derramar algunas lágrimas de emoción ante el especial gesto del cantante quien, conocido por su discreción en asuntos personales, hizo una excepción para gritarle al mundo su amor por ella. "Me tomó por sorpresa, no me lo esperaba, de verdad", admitió. "Mi amor, te amo, y sé que todo lo que viene va a ser maravilloso y para mí es un placer compartir la vida contigo, por la persona más increíble, más maravillosa que existe en este mundo y el mejor hombre que pude tener para acompañarme en la vida... Te amo", expresó la conductora, mientras las anfitrionas del programa reaccionaban conmovidas. Carlos no se perdió la participación de su esposa en Venga la Alegría, pues mientras ella estaba en el programa, él compartió en sus Instagram Stories un breve video en el que mostró que estaba viendo la transmisión. "La mujer más bella del mundo", escribió sobre el clip, el cual Cynthia reomó después en su propia cuenta.

En sus respectivos mensajes, la pareja hizo énfasis en el futuro y los planes que tienen juntos, y aunque Carlos no lo mencionó en su oportunidad, momentos antes, Cynthia ya había revelado lo que bien podría ser su proyecto más especial: ser padres. Al inicio de su participación en el matutino, la conductora fue cuestionada respecto a los rumores que han circulado en torno a un supuesto embarazo. La egresada de La Academia aseguró que en este momento no está esperando un bebé, pero reveló que es algo que tiene en mente. "¿Hay un bebé en puerta? ¿Ya se está cosechando algo por ahí o qué está pasando?", preguntó Kristal Silva. Con buen humor, la esposa de Rivera se puso de pie y modeló de perfil para demostrar la inexistencia de un baby bump. "Todavía no... Creo que hay cosas que se tienen que compartir y no, no estoy embarazada", aseguró. "Se los digo con todo el corazón al público que yo sé que nos ama, que me quieren tanto y que se emociona en cuanto ven que estoy un poquito abultada y yo les pongo: 'Es panza normal, no estoy embarazada", comentó. "No estoy embarazada, sí es el plan como ustedes saben, esperamos que se nos cumpla este año y cuando esto suceda obviamente ustedes se van a dar cuenta por nosotros, a través de nosotros", prometió la conductora, quien a finales del año pasado le había 'pedido a Santa', un bebé.

Cuando Carlos sembró la duda sobre su boda

En su aparición en Venga la Alegría, Cynthia reveló que, efectivamente, aquellas fotos que circularon hace tiempo en redes sociales de ella y Carlos en su encuentro con el Papa Francisco fueron tomadas cuando acababan de casarse. La conductora no quiso revelar muchos detalles de su compromiso ni de la boda, y se limitó a compartir que se trató de una celebración íntima y que tuvieron la fortuna de contar con la bendición del Sumo Pontífice. "Ustedes saben que somos muy discretos... Hay detalles que obviamente se va a quedar así", dijo."Fue como tenía que ser, con las personas que tenían que ser en ese momento y fue un sueño", agregó la ex académica, precisando que estuvieron acompañados de sus familias. Sin embargo, no reveló los pormenores en cuanto a la fecha exacta y el lugar en el que celebraron el enlace más allá de la ceremonia religiosa. Y aunque estos pormenores sigan en el misterio, lo que es seguro es que la pareja ya tenía entre manos el plan de convertirse en marido y mujer. A finales de abril, apenas unas semanas antes de que se fueran de viaje, el cantante sembró dudas sobre su estado civil cuando en Ventaneando le preguntaron su habria boda pronto. "No todavía, estamos muy felices y agradecemos a Dios todos los días por estar juntos, por habernos encontrado, pero igual y ya hasta nos casamos y no se enteraron, ¿quién sabe?", comentó entonces entre risas.

