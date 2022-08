Olivia Newton-John explicó por qué no pudo tener un romance con John Travolta, a pesar de su atracción

El trágico fallecimiento de Olivia Newton-John a los 73 años ha desatado una ola de recuerdos y nostálgicas memorias de su vida. También ha abierto la puerta a que nuevas generaciones conozcan más de su legado, no solamente sobre los escenarios, sino como activista en contra del cáncer de mama, padecimiento contra el que ella misma luchó a lo largo de 30 años. Entre los álbumes de recuerdos que se han desempolvado han estado los de sus grandes amores, desde su primer matrimonio que acabaría de forma polémica ante una infidelidad con la niñera de la familia que se convertiría en la segunda esposa del padre de su hija; el amor inquebrantable con su segundo marido, hasta la misteriosa desaparición de una de sus parejas, que se convirtió en una de las asignaturas pendientes de su vida. Pero, entre estos amores, hay uno que ha provocado muchas preguntas y es que a pesar de que siempre se le vio cercana de John Travolta -el primero en manifestarse tras su fallecimiento-, entre los actores, el amor nunca traspasó las pantallas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

John Travolta y Olivia Newton-John: el beso que fue y el romance que nunca llegó a ser

La dura infidelidad que terminó con el primer matrimonio de Olivia Newton-John

En el 2019, en el libro Don’t Stop Believin’, la actriz explicó por qué, a pesar de la intensa química que había entre ellos desde que se conocieron en el set, nunca cruzaron la línea de la amistad. Cuando comenzaron a grabar, Olivia tenía 28 años y John 23, mientras que ella era una cantante consagrada en su país, él comenzaba su carrera por la puerta grande, por lo que fue precisamente Travolta quien la convenció de aceptar el papel del que ella no estaba tan segura. “John vino a conocerme. Nuestros ojos se encontraron. Caminamos dentro de la habitación juntos, fue mágico y todos lo vieron. No podían negar este tipo de química”, escribía.

Olivia contaba que John era muy protector de ella, tanto que echó a perder una escena a propósito, porque él sabía que ella lo podía hacer mejor si tenía otra toma. “Tenía un gran amor y apoyo de él, y el sentimiento era mutuo. Siempre estaría agradecida por su preocupación”, escribió en su libro. La cercanía era tal que para grabar la última escena, en la que Sandy sufre una transformación radical, Olivia a quien quería impresionar era a John, algo que logró. La actriz recordaba que después de que literalmente le cosieran los pantalones puestos para evitar que se rompieran, entró al set mientras Travolta estaba grabando la escena en la que cantaba la canción Sandy. “Se detuvo a mitad de la nota, levantó la cabeza y se le salieron los ojos. ‘Tell me more, tell me more’, gritó. Nos reímos tan fuerte. Era exactamente la reacción que quería”, contaba la actriz haciendo referencia a la canción con la que comienzan sus personajes.

VER GALERÍA

La misteriosa desaparición que marcó la vida de Olivia Newton-John

Pero, con esta cercanía, ¿por qué no terminaron juntos?

Olivia explicó esto en su libro, “En el set de Grease me decía, ‘Liv, es el sueño de cada chico el que seas su novia’. Sí, en verdad nos gustábamos y había una atracción, pero nunca salimos porque los dos estábamos involucrados con otras personas en ese momento y los dos teníamos una lealtad profunda”.

Con cierta nostalgia, John ha recordado, “Casi pasa entre nosotros un par de veces, pero no pasó. A veces la vida simplemente te ofrece el momento equivocado. Tuvimos que dejarlo en queridos amigos”.

Para muestra de esta cariñosa amistad, John fue el primero en manifestarse después de que el esposo de Olivia diera a conocer el fallecimiento. Con una imagen de Olivia en su juventud, Travolta escribió en su cuenta de Instagram: “Mi queridísima Olivia, hiciste todas nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te amo tanto. Nos veremos en el camino y estaremos juntos otra vez. Tuyo desde el primer momento en que te vi ¡y para siempre! Tu Danny, tu John”.

VER GALERÍA