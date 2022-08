‘Las mentiras tienen que parar’, Kevin Federline y su dura respuesta a Britney Spears

Los problemas no parecen parar para Britney Spears, a pesar de que ha logrado de deshacerse de la tutela que tuvo durante más de una década, e incluso ha llegado al altar con su actual marido, la batalla de declaraciones con personas de su pasado no ha parado. Si se pensaba que solamente habría enfrentamientos con miembros de su familia, faltaba por ver un nuevo capítulo. Después de años de haber apostado por el silencio, Kevin Federline, exesposo y padre de los hijos de la cantante, decidió dar una entrevista hablando de la situación de la cantante. Esto no cayó en gracia para Britney, que tomó su medio favorito de comunicación, Instagram para dar a conocer su postura. Ante esto, Federline no se quedaría callado y enérgicamente ha dicho que se ha visto obligado a defender a sus hijos, por lo que ha compartido un par de videos que los chicos grabaron mientras vivían con su madre.

La pelea comenzó cuando Federline dejó claro en su entrevista con el Dailymail que sus hijos no se sentían listos para retomar la relación con su madre y que les afecta mucho lo que ella publica en redes sociales. Esto hizo que la cantante estallara contra Kevin, por exponer una situación privada. Ante esto, Kevin reactivó por unas cuantas horas su cuenta de Instagram para escribir: “No me puedo quedar de brazos cruzados y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Con todo lo que esto me duele, hemos decidido como familia el publicar estos videos que los chicos tomaron cuando tenían 11 y 12 (años). Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan mejor que eso #NuncaTemasAlaVerdad”.

Los dos videos publicados muestran escenas de peleas entre los chicos y su mamá, la primera, cuando Britney llega al cuarto de los niños y comienzan a discutir, aparentemente por algo que había sucedido antes. Cuando uno de sus hijos le dice que va a su cuarto cuando están a punto de dormirse, ella les responde que es su casa, “Más les vale que comiencen a respetarme, ¿estamos de acuerdo? Todos necesitan empezar a tratarme como una mujer con valor. Soy una mujer, ¿ok? Sean amables conmigo. ¿Me entienden?”, se le escucha decir molesta.

El segundo video es grabado por los chicos desde el asiento trasero de un auto con su madre en el lugar del copiloto. La pelea se dio porque uno de ellos no quiso ponerse zapatos para bajar a comprar un helado, por lo que la cantante le quitó su celular. “Me das miedo, porque eres raro, porque estás pasando por la adolescencia”, le dice Britney a Sean, quien responde, “Si en verdad te preocupara no me habrías quitado mi teléfono”.

La respuesta de Britney

La cantante compartió su propio mensaje que también desapareció el miércoles, “Sí, sé que los adolescentes son difíciles de lidiar con a esa edad…pero, vamos, se puede ser grosero y ser odioso…me visitaban, entraban por la puerta, se iban directamente a su cuarto y ¡cerraban la puerta!... Era como, por qué venir a visitarme, ¡si ni siquiera me iban a visitar!”.

“Me parte el corazón porque parece que estos días, la crueldad en verdad gana, ¡aunque no se trata de ganar o perder! Pero no puedo procesar cómo dediqué 20 años de mi vida a esos chicos…¡todo se trataba de ellos! Para que me dejen sin aliento”, se leía en otra parte del mensaje.

