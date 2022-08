Cynthia Rodríguez lo confirma de viva voz: ¡Es mujer casada!

A finales de mayo, Cynthia Rodríguez anunció su decisión de hacer una pausa en su trabajo en Venga la Alegría. La conductora explicó que se tomaría unas merecidas vacaciones para enfocarse en ella misma y también en su relación sentimental, y aunque no mencionó el nombre de su galán, era más que obvio que se refería a Carlos Rivera. Y tal como lo anticipó, la exgresada de La Academia hizo sus maletas para embarcarse en un inolvidable viaje que la llevó a varios rincones del mundo: Italia, Egipto y Turquía fueron algunos de los lugares que la presentadora recorrió de la mano de su novio, regalando a cada paso las más espectaculares postales. Luego de varias semanas en esta travesía, a principios de este mes, Cynthia reveló que ya se encontraba de nuevo en México, y una de las primeras cosas que hizo fue visitar la tierra natal de Carlos. Muchos esperaban verla de inmediato en el matutino de TV Azteca, sin embargo no fue así, y ha sido hasta ahora que ha regresado al foro y ha sido para traer noticias: ¡Ya es mujer casada! Feliz, ha confirmado su matrimonio con Rivera y se ha despedido -ahora sí- de VLA, aunque ha aclarado que no se irá de la televisora del Ajusco.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Luego de mucha expectación desde el inicio la emisión, Cynthia entró al foro de Venga la Alegría y fue recibida con aplausos, fuegos artificiales y una canción de Carlos de fondo. Luego de que saludara efusivamente a los anfitriones, Anette Cuburu la cuestionó directamente respecto a diversos temas y rumores que habían circulado en torno a su vida y su carrera: desde su estado civil y un supuesto embarazo, hasta las versiones sobre un cambio de televisora. "¿Por dónde empezamos?", dijo sonriente, mostrando su buena disposición para hablar. Horacio Villalobos fue al grano y preguntó: "¿Te casaste?". Ella no dudó en responder: "Sí. Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, estoy muy contenta, qué les puedo decir, creo que hay cosas que no se pueden ocultar y el amor y la felicidad son de esas cosas", comentó con una gran sonrisa para luego mostrar la espectacular sortija en su mano. "¿Quién te dio el anillo, con quién te casaste?", cuestionó Sergio Sepúlveda solo para despejar cualquier duda. "Pues con mi esposo, con Carlos Rivera", expresó orgullosa.

VER GALERÍA

"Ustedes saben que somos muy discretos, que siempre hemos manejado esta situación, nuestra parte personal mucho más privada, y pues hay detalles que obviamente se va a quedar así, pero yo tenía que venir a contarlo aquí a mi casa, a Venga la Alegría", continuó Cynthia, quien admitió haber echado de menos a sus compañeros. Pato Borghetti destacó la lealtad de parte de los amigos de la conductora que no revelaron detalles del enlace, y ella se dijo agradecida por esta discreción y feliz por cómo se dio la unión. "Fue como tenía que ser, con las personas que tenían que ser en ese momento y fue un sueño", comentó la ex académica, reiterando su decisión de guardarse algunos pormenores de la celebración. "Pero sí, estamos felices, en la mejor etapa de nuestras vidas, (fue) algo muy íntimo", dijo.

VER GALERÍA

En otro momento del programa Cynthia se refirió a los rumores de boda que surgieron a partir de unas fotos publicadas en las redes sociales de El Vaticano de un encuentro con el Papa Francisco, en los que se aludía a su boda, La conductora confirmó que, en efecto, se acababa de casar y esa era la razón por la que, al encontrarse con el Sumo Pontífice, iba vestida de blanco en vez del negro protocolario. "Estar frente al Papa, frente al Santo Padre, fue maravilloso, pero además, recibir esa bendición, yo creo que nos va a acompañar toda la vida, realmente son de esos momentos mágicos que se quedan para siempre. Fue un momento hermoso pues lo soñábamos y bueno, pues se nos concedió y nos dio unas palabras hermosas, súper bonitas", comentó conmovida, y confirmó que en aquel instante ella y Carlos estuvieron acompañados por sus familias. "El haber estado con nuestros papás creo que fue súper especial", expresó.

No está embarazada, pero espera escribirle a la cigüeña este año

En su oportunidad, Kristal Silva puso de nuevo sobre la mesa otro de los temas sobre los que se había rumorada en torno a la vida de Cynthia: un supuesto embarazo: "¿Hay un bebé en puerta? ¿Ya se está cosechando algo por ahí o qué está pasando?". De inmediato, la esposa de Carlos Rivera se puso de pie y modeló de perfil para demostrar la inexistencia de un baby bump. "Todavía no... Creo que hay cosas que se tienen que compartir y no, no estoy embarazada", aseguró. "Se los digo con todo el corazón al público que yo sé que nos ama, que me quieren tanto y que se emociona en cuanto ven que estoy un poquito abultada y yo les pongo: 'Es panza normal, no estoy embarazada", comentó con buen humor. "No estoy embarazada, sí es el plan como ustedes saben, esperamos que se nos cumpla este año y cuando esto suceda obviamente ustedes se van a dar cuenta por nosotros, a través de nosotros", anticipó.

VER GALERÍA

Adiós a Venga la Alegría, pero no a TV Azteca

"Todo lo que he dicho aquí en este sillón es lo que es y es la verdad, cuando me despedí por dos meses es porque me iba por dos meses para descansar, para disfrutar de estas vacaciones, disfrutar de mi familia...", dijo Cynthia. "Y para casarte con el amor de tu vida", intervino Anette, y la exacadémica confirmó: "¡Claro!". A su vez, la presentadora dijo que era importante para ella regresar a VLA a compartir las novedades en su vida y también a desmentir las falsas versiones. Horacio se refirió directamente a las versiones difundidas por algunos medios sobre sus supuestos planes de mudanza a Televisa, y ella lo descartó rotundamente. "No. Les voy a contar que vengo, como bien lo sabe gran parte del público porque me han escrito mucho, vengo a despedirme de Venga la Alegría, pero no vengo a despedirme de TV Azteca que es algo muy importante que tengo que aclarar", comentó la presentadora. "No tengo ningún proyecto en ninguna empresa, en este momento de mi vida no estoy buscando irme a ningún lugar y si quisiera estar en algún matutino estaría aquí en Venga la Alegría que es mi casa y que son mis amigos y es el mejor programa de las mañanas", aseguró, descartando así los rumores que apuntaban a que podría incorporarse a otro programa del mismo formato en la televisora de San Ángel.

La conductora explicó sus razones para no comprometerse laboralmente en este instante de su vida. "Justo en este momento, ya que llegué, que disfruté de unas vacaciones, que viví y disfruté este tiempo con mi familia como deseaba, me di cuenta de que después de trabajar tantos años, también (quiero) dedicar tiempo a mi familia. Ustedes saben lo demandante que es Venga la Alegría, es un trabajo maravilloso, pero yo no quiero comprometerme a algo que después voy a estar faltando, pidiendo permiso... Siempre que me comprometo lo hago al cien, y sé que en este momento tengo que estar más con mi familia", agregó, y dijo que por ahora solo está preparando contenido para sus redes sociales, pero que en el futuro no descarta de nuevos proyectos.

VER GALERÍA