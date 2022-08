Daniel Arenas y Daniella Álvarez disfrutan de un romántico paseo en góndola en Venecia

El amor de Daniella Álvarez y Daniel Arenas va viento en popa. Algo de lo que sus seguidores han podido ser testigos durante el viaje que la pareja realizó recientemente a Europa, donde pudieron vivir su noviazgo al máximo y de la forma más romántica, recorriendo de la mano algunas de las ciudades más importantes de países como Francia, Grecia e Italia. Y aunque la guapa presentadora aún se recupera de la herida que tiene en su pie, la cual le ha impide caminar al 100%, junto a su novio ha encontrado la mejor manera de realizar este viaje, pues se ha valido de un scooter especial que le ha permitido realizar todos sus recorridos sin tener que caminar. De hecho, Daniella y Daniel se han encargado de hacer de este viaje el más especial, pues el romance no ha faltado, algo que ha quedado en claro durante el paseo en góndola que hicieron durante su visita a Venecia, en donde la pareja se dejó ver de lo más enamorada mientras recorrían los canales de esta ciudad italiana y vivían su amor al máximo. Cabe destacar, que Daniella se tomó un momento para reflexionar acerca de la importancia de adaptar y crear espacios incluyentes para personas que viven con alguna discapacidad, pue tal y como lo mostró a través de su propia experiencia, le fue un tanto complicado disfrutar de su estancia en Venecia, pues incluso tuvo que valerse de su novio y del gondolero para poder abordar la góndola. “¡Wow! Montarnos en la góndola no estuvo fácil, Venecia en realidad no fue nada fácil. Para una persona con movilidad reducida y su pareja o familia es mejor pensar dos veces en ir”, expresó la colombiana en su perfil de Instagram. Por fortuna, Daniel se encargó de simplificarle las cosas durante su viaje, por lo que Daniella no podría estar más agradecida: ir. “Gracias amor lindo por darme tu mano para levantarme cada mañana, por sostenerme cuando no tengo equilibrio, por pensar en cada detalle para que yo esté siempre segura, por multiplicar tu fuerza y energía, por tus sacrificios, por amarme con lo que tengo y lo que no… ¡Te amo! Me haces feliz", agregó. Da play al video y no pierdas detalles del romántico viaje de Daniella y Daniel.