¿Qué opina Andrea Meza sobre los cambios en Miss Universo?

La semana pasada, la organización Miss Universo anunció algunos cambios en sus reglas, entre los que destacan los que han hecho en sus lineamientos de admisión de las participantes, pues ahora se permitirá que mujeres casadas, divorciadas, embarazadas, en lactancia o con hijos puedan aspirar a un lugar dentro del certamen, algo que con anterioridad no se podía. Como era de esperarse, han sido muchas las voces cercanas a este concurso y la organización las que se han pronunciado al respecto, algunos a favor y otros más en contra. Una de ellas ha sido Andrea Meza, Miss universo 2020, quien ha querido fijar una postura de forma pública, luego de que a lo largo de la última semana constantemente ha sido cuestionada al respecto.

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Mesa Caliente, a donde asistió como invitada precisamente para hablar del tema de los cambios en Miss Universo, una oportunidad en la que aprovechó para celebrar el hecho de que se hayan flexibilizado las reglas y ahora se le permita a más mujeres participar. “Es algo un poquito más complejo que decir: ‘sí, que entren todas las mujeres casadas o las mujeres embarazadas’, porque creo que depende de la perspectiva de cada mujer”, expresó la hermosa chihuahuense con la sinceridad que la caracteriza. “Ahora, si yo toda mi vida soñé con ir a un Miss Universo, pero me casé muy joven o tuve hijos muy joven, ahora se me abre esa posibilidad”, expresó.

Y es que para Andrea, todo depende del cristal con el que se mire, por lo que celebró por todo lo alto el hecho de que cualquier mujer, cualquiera que sea su situación personal, tenga la oportunidad de participar y llevarse a la corona. “Me parece algo maravilloso que le estén abriendo las puertas a todas estas mujeres. Estamos en el siglo XXI, y si en el 2018 le abrieron la puerta a las mujeres transgénero, porque no abrirle la puerta a mujeres que ya están casadas o están embarazadas”, expresó convencida. “Es poner una balanza lo que quieres hacer. Debes tener en mente que es un trabajo muy complicado, que no vas a vivir con tu familia, que te van a mudar a Nueva York, que tu vida por un año al menos va a ser de la organización”, agregó.

Fue entonces que una de las presentadoras del programa Mesa Caliente cuestionó a Andrea sobre qué hubiera hecho ella de haber estado en el supuesto de estar casada, embarazada o con hijos, a lo que la modelo respondió con total sinceridad. “Si yo estuviera casada o embarazada, no sé… Yo creo que es algo muy pesado. Nunca he estado embarazada, pero lo pesado que es de por sí estar embarazada y tener que estar viajando, y tener que trabajar y dormir dos horas, creo que no lo es adecuado, pero a lo mejor si ya tuviera un hijo y digo: ‘sabes que, sí, vamos lo hago’”, compartió Andrea, dejando en claro que su actual pareja, el influencer Ryan Antonio, la hubiera impulsado a cumplir sus sueños, tal y como lo hace todos los días.

La reflexión de Andrea sobre la transformación de Miss Universo

Respecto a los cambios que se avecinan para Miss Universo, Andrea reflexionó: “(Los cambios los hemos) estado viendo, incluso antes de que hicieran un cambio en este tipo de reglas, pues se ha abierto la oportunidad para que mujeres con otro tipo de cuerpo (participen)”, comentó Andrea, señalando que ahora los estándares del concurso han cambiado. “La industria del entretenimiento, del modelaje, de la belleza, siempre había tenido ese patrón de mujeres flaquísimas talla cero”, agregó. Sin embargo, celebró que las cosas comiencen a cambiar y que ahora las oportunidades para más mujeres comiencen a abrirse. “El panorama y la visión que tenemos ahora es diferente y yo sí voy a hacer ejercicio porque me gusta, porque me quiero sentir saludable, pero no lo voy a hacer porque me quieran ver así”, compartió.

