‘Sus acciones fueron claramente destinadas a amedrentarme’, Olivia Wilde sobre el público gesto de Jason Sudeikis

Fue en noviembre del 2020 cuando sorpresivamente, Olivia Wilde y Jason Sudeikis anunciaban su separación. La pareja que mantuvo una relación de casi una década y que comparte dos hijos, confirmaba la ruptura, que en ese momento describían se daba en los mejores términos. Esto se reafirmaba tiempo después cuando durante una racha ganadora en la temporada de premios, el actor agradecía públicamente a su exmujer. Las cosas comenzaron a tornarse complicadas cuando los rumores de un romance entre Olivia y el actor de la cinta en la que estaba trabajando al momento de su separación, Harry Styles, comenzaban a tomar fuerza. La relación sería confirmada y a la fecha, se les ve completamente enamorados. Lo que nadie esperaba es que, con el paso del tiempo, lo que había sido una amistosa separación entre Olivia y Jason se tornaría espinosa. Para prueba, el sorpresivo momento cuando mientras Wilde se encontraba en el escenario de un evento de CinemaCon en Los Ángeles, una persona la interrumpió para entregarle unos documentos de custodia de parte del equipo legal de Sudeikis.

Ante esto, mucho se comentó que Olivia se dejó ver visiblemente tomada por sorpresa por esta acción, mientras que otros aseguraban que Jason no sabía cuándo se le entregarían los papeles. Ahora, se conoce la postura de los actores, gracias a los documentos de la corte a los que ha tenido acceso el Dailymail.

Según se establece en estos documentos, el desencuentro entre la expareja se dio por la decisión de dónde criar a sus hijos. Se explica que Jason y Olivia habían acordado que estarían establecidos en Los Ángeles, pero esto cambió cuando el protagonista de Ted Lasso anunció que quería restablecerse en la Gran Manzana: “Sin embargo, recientemente, Jason decidió que quería ir a Nueva York el próximo año mientras no esté trabajando, y quería que los niños estuvieran con él durante este tiempo libre. Cuando no estuve de acuerdo, pues los niños no han vivido en Nueva York por muchos años, Jason presentó estos papeles”.

A través de estos documentos, Olivia quiso hacer referencia al momento en el que se le entregaron los papeles de forma pública: “Las acciones de Jason claramente estaban destinadas a amedrentarme y tomarme desprevenida. Pudo haberme notificado discretamente, pero en su lugar, decidió notificarme de la forma más agresiva posible. El hecho de que Jason me avergonzara profesionalmente y pusiera un conflicto personal bajo la mirada pública de esta manera, es extremadamente contrario a los mejores intereses de nuestros hijos. Ya que Jason ha dejado claro que no podremos solucionar esto por el bien de nuestros hijos fuera del sistema judicial, presento esta petición por la custodia en Los Ángeles”.

La postura de Jason

En estos mismos documentos, Jason expone que la pareja vivió en Nueva York esporádicamente hasta el 2019 y que desde diciembre del 2021 se establecieron en Londres para poder llevar a cabo el acuerdo de custodia compartida que mantienen. Dejó claro que espera que puedan regresar a la Gran Manzana para continuar con este acuerdo, pero también compartió que Olivia dejó ver su deseo de establecerse en Londres -en donde ha estado los últimos meses- a finales de este año.

Según explicó, tenía dudas de notificarla de forma tan pública, pero hubo dos situaciones que le preocuparon, “Primero, Olivia dijo que, si no residía de tiempo completo en Los Ángeles, ella me permitiría pasar tiempo con Otis y Daisy los fines de semana y en los periodos vacacionales -por lo tanto, privándome de mi derecho de ser padre de mis hijos durante periodos importantes de sus vidas. En segundo lugar, Olivia dijo que pretendía reubicarse con los niños en Londres acabando el ciclo escolar en el 2023”.

Declaró que su intención era que se le notificará en el aeropuerto, pues tenía las siguientes reservas: “No quería que la notificación se diera en la residencia de la pareja actual de Olivia, porque Otis y Daisy podía estar presentes. No quería que se le notificara en la escuela de los niños porque (otros) padres podían estar presentes”. Según explicó, una serie de problemas de logística hicieron imposible seguir con lo planeado y la empresa encargada decidió hacerlo en este lugar público: “Entiendo que el proceso del notificador era su trabajo, sin embargo, lamento profundamente que haya pasado. La plática de Olivia era un evento importante para Olivia, tanto profesional como personalmente y lamento tanto, tanto que el incidente haya empañado su momento especial”.

El veredicto

La tarde de este miércoles se ha dado a conocer que el juez de este caso ha fallado en favor de Olivia, estableciendo que la residencia de los niños debe localizarse en Los Ángeles, por lo que las intenciones de Jason de que los pequeños vivieran en Nueva York se ha descartado.