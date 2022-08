Camila Sodi celebra el cumpleaños 14 de su hijo Jerónimo

Más guapa que nunca, Camila Sodi compartía hace unos días algunos vistazos de su espectacular viaje por una de las joyas de sureste mexicano: Yucatán. Este viaje fue sin duda muy especial, y no sólo por los paradisiacos lugares que conoció, sino por las personas que la acompañaron. La actriz disfrutó de esta escapada con su hermana Marina y su madre, Ernestina Sodi, a quienes presumió en todo momento. Y quienes definitivamente no podían faltar en esta aventura eran sus hijos, Fiona y Jerónimo, fruto de su pasado matrimonio con el actor Diego Luna, y quienes ya han dejado de ser unos niños pequeños. Tras estas inolvidables vacaciones de verano, que le regalaron entrañables momentos familiares, la estrella de Rubí se encuentra de festejo, y precisamente por el cumpleaños número 14 de su primogénito.

En los primeros instantes de este 10 de agosto, Camila tomó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras a Jerónimo. "Hoy hace 14 años fui mamá por primera vez", escribió en la primera parte del mensaje que compartió en sus Stories."Feliz vida hijo mío", agregó, colocando además un emoji de corazón. Junto a este breve pero sentida dedicatoria, la actriz publicó una imagen de su hijo sentado a orillas del mar. Aunque no dio detalles sobre la imagen, o sería para nada raro que hubiese sido tomada recientemente durante su viaje por tierras yucatecas. Firme en su decisión de procurar al máximo la privacidad de sus hijos, la intérprete eligió esta foto en la que no se distingue el rostro del adolescente, pues además de que la fotografía fue tomada desde lejos, él se ve contemplando el horizonte.

En días pasados, la actriz compartió varias fotos de Jerónimo y Fiona, en las que dejó ver lo mucho que han crecido. En todas estas publicaciones Camila se apegó a su decisión de no mostrar los rostros de sus hijos. En el pasado, la actriz ya ha explicado la razón por la que ha tomado estas medidas en cuanto a la exposición pública de sus retoños. "Porque ellos no han decidido ser figuras públicas, porque los quiero proteger, porque vivo en un país en donde pasan cosas feas, entonces los quiero cuidar mucho, mucho, mucho…", comentaba en noviembre de 2020 durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, en la que fue cuestionada directamente sobre las razones por las que evita mostrar las caras de sus hijos.

Sin embargo, el hecho de que la actriz sea reservada al compartir en redes sociales momentos con sus hijos, eso no significa que disfrute junto a ellos. "Gracias a mis hijos por haber expandido mi corazón, por que son mis maestros para que cada día quiera yo ser una mejor persona. Es el viaje más maravilloso y aterrador de esta Tierra", confesaba la estrella de telenovelas hace un par de años en medio de los festejos por el Día de las Madres. "Es un placer y un honor poder enséñales mi versión de esta vida, poder enseñarles la Tierra que nos habita y recorrerla juntos", agregaba entonces en su mensaje, palabras que hacen mucho sentido al verla viajando con ellos a distintos lugares. "GRACIAS por transformarme, porque finalmente ustedes me regalaron mi súper poder, el poder de amar sin límites ni condiciones, amar, amar, amar, porque nunca se puede amar demasiado", finalizaba su emotiva publicación, en la quedejaba ver lo mucho que significa para ella la maternidad.

Jerónimo y Fiona, una gran inspiración para Diego Luna

Al igual o más que Camila, Diego Luna prefiere mantener a sus hijos lejos del ojo público, por lo que es inusual que comparta fotos de ellos en sus redes sociales. Y tal como lo hace con todo lo relacionado con su vida personal, el actor evita hablar de su faceta como papá y la crianza compartida con su exesposa. Sin embargo, ha hecho una que otra excepción, y en esas ocasiones ha destacado el gran amor que siente por Fiona y Jerónimo. "A mis hijos les dedico mi vida entera, les dedico todo, porque no hay nada más importante en mi vida que saber que mi vida tiene que ver con la de elles… Es mi hija la que me corrige, mi hijo lo hace muy bien, y mi hija es la que me dice: ‘Ey, papá, así se dice’. Porque a ella no le cuesta tanto porque, claro, ella no viene cargando este los años que yo sin hacerlo, pero para mí el ejemplo es el que das en lo más básico, todas tus acciones tienen una repercusión en tus hijos", comentaba el actor en octubre del año pasado en entrevista con Ventaneando, revelando que fue por sus hijos que empezó a usar el lenguaje inclusivo. Hace algunos años, Diego admitía lo mucho que su vida había cambiado a raíz de la paternidad. "Desde que nació mi hijo las mañanas son distintas. Así no esté al lado de ellos hay una sensación de alerta que sucede y que antes no me pasaba. Antes yo me podía dormir hasta las 2 de la tarde y me valía gorro", contaba el intérprete en 2014 en entrevista con el diario Reforma. "Ahora no, ahora hay una energía que te hace despertar, una curiosidad por saber que estén bien, que no necesiten nada y que todo esté en orden. Esa sensación de alerta no lo tenía antes... Pues sí, ya estoy viejito", bromeaba.

