Las imágenes de las vacaciones de Galilea Montijo y su familia en Turquía

Desde hace una semana, Galilea Montijo explicó en el programa Hoy que se ausentaría por unos días, por lo que incluso se perdería la celebración por el aniversario 24 del matutino de Televisa, en el que lleva trabajando más de 19 años. Y es que en aquella ocasión reveló, que se tomaría unos días para descansar y para viajar con su familia, algo que llevaba tiempo queriendo hacer y que por sus distintos compromisos de trabajo no había podido hacerlo realidad. Es por eso que en los últimos días Galilea ha querido compartir los detalles del increíble viaje que realizó en compañía de todo su clan a Turquía, un país en el que pudieron disfrutar de su belleza arquitectónica y natural, además de su inigualable gastronomía y cultura.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, la también actriz compartió una serie de fotografías en las que mostró algunos vistazos del viaje familiar que hizo a Turquía, en donde pudimos ver que estuvo acompañada por su hijo Mateo, además de su esposo, Fernando Reina, y sus dos hijos, Alexis y Claudio, quienes a su vez estuvieron acompañados de su mamá, Paola Carus, quien mantiene una excelente y cercana relación con Galilea.

Haciendo gala de su buen gusto para vestir, la presentadora del programa se dejó ver posando de lo más guapa, luciendo espectaculares vestidos, perfectos para la ocasión, y teniendo como telón de fondo la increíble vista panorámica de la ciudad de Estambul, en la que destaca desde cualquier punto de este lugar la hermosa Mezquita Azul, considerada como la construcción de su tipo más grande del mundo, y la cual es un símbolo de este país.

VER GALERÍA

En las publicaciones que ha hecho Galilea en su perfil de Instagram, ha llamado la atención un video en el que se le puede ver bailando al ritmo de la música de unos artistas locales, vistiendo un hermoso vestido blanco con estampados muy coloridos y brindando por la felicidad de estar acompañada de su familia. De hecho, uno de los músicos le preguntó por su nombre e improvisó una canción inspirada en Galilea en ese momento, algo que la actriz celebró con sus pasos de baile. Cabe destacar que, durante este viaje, la conductora de Netas Divinas trabajó de la mano del gobierno de este país grabando unas cápsulas de promoción turística, por lo que incluso compartió un adelanto de este trabajo en sus redes sociales, donde la pudimos ver con un hermoso vestido amarillo, corriendo por las calles de Estambul.

Galilea Montijo celebra el aniversario de 'Hoy' a la distancia

El pasado miércoles 3 de agosto, el programa Hoy se vistió de gala debido a su aniversario número 24, por lo que la celebración fue por todo lo alto. Sin embargo, fueron dos de sus presentadores titulares los que no estuvieron presentes en esta ocasión tan especial, pues se encontraban de vacaciones. Una de ellas fue Galilea, quien dejó grabado un emotivo mensaje con motivo de esta celebración. “No quería dejar pasar este momento para felicitar tantos años de Hoy… En Hoy he vivido y compartido muchísimas experiencias con todos ustedes, buenas, malas, risas, lágrimas… Ustedes han sido parte importante de mi vida: aquí me vieron crecer en muchos sentidos, me casé, fui mamá, he hecho amistades entrañables, nos hemos vuelto una familia, confidentes, nos ayudamos unos a los otros… Más allá de todo lo que se pueda decir, la verdad es que hemos hecho un gran equipo”, señaló la también actriz.

VER GALERÍA