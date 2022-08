La dura infidelidad que terminó con el primer matrimonio de Olivia Newton-John

La dura partida de Olivia Newton-John ha removido algunos de los capítulos más recordados de su vida. Desde aquellos brillantes en los que triunfaba tanto en su carrera, como en su vida familiar como una entregada madre, hasta los más duros momentos, como la larga batalla que luchó durante tres décadas contra el cáncer. Quienes la conocieron la recuerdan como un alma resplandeciente, siempre cercana y cariñosa, por lo que no ha sorprendido que los homenajes y los cariñosos mensajes de despedida no se hayan hecho esperar. Entre los recuentos han aparecido también algunos de los capítulos que marcaron su camino, sobre todo aquellos que fueron especialmente personales. Con una sólida relación de años con su viudo, Olivia tuvo otros dos grandes amores que terminaron de forma significativa en su momento. Uno de ellos, con la misteriosa desaparición de quien fuera su pareja durante 9 años, y el otro con la dura ruptura de su primer matrimonio bajo el completo escrutinio público.

Eran los años 80s, Olivia acababa de protagonizar el éxito más recordado de su carrera, la icónica Grease cuando en medio de las grabaciones de Xanadu conoció al bailarín Matt Latanzi. A pesar de que la australiana ya era una estrella con todas sus letras a sus 32 años, se enamoró perdidamente del joven de 21 años, con quien llegaría al altar y se convertiría en madre por única vez en su vida. Desgraciadamente, casi 10 años después de que contrajeran matrimonio, Olivia recibiría el diagnóstico que cambiaría su vida completamente, se le encontró el cáncer de mama que la inspiraría para crear todo un movimiento de recaudación de fondos para esta causa.

La pequeña familia se mudó a Australia para que Olivia se pudiera enfocar en su recuperación y ya que Matt estaba trabajando como actor, decidieron contratar Cindy Jessup para que les ayudara a cuidar a su hija. La relación de la pareja con la chica era una muy cercana, tanto que Cindy participó en las iniciativas de recaudación de Olivia, hasta que llegó el momento en el que la actriz comenzó a sospechar de lo que sucedía.

Aunque se reporta que Olivia los enfrentó, nadie sabe qué sucedió en realidad tras puertas cerradas, pero Matt y Newton-John se separaban, para que él se mudara a vivir con Cindy, con quien terminaría casándose dos años después de toda esta situación, al poco tiempo de su divorcio.

Curiosamente, Olivia nunca culpó públicamente a este episodio de su separación, sino que veía al cáncer como el gran culpable detrás del distanciamiento que tuvo con su entonces marido. “Hemos tratado de mantenernos amistosos porque tenemos una hija e hicimos un pacto de que ella era la cosa más importante en nuestras vidas y de que nunca pelearíamos por ella. Lo que pasó entre nosotros fue entre los dos, y no dejaríamos que la afectara a ella…El divorcio nunca está bien. Todos quieren el final feliz con la casita, particularmente yo. Mis propios padres se divorciaron cuando tenía 10 (años), tal vez por eso, seguía postergando el matrimonio. Quería que cuando me casara fuera para siempre, pero no pudo ser”, dijo al Dailymail en algún momento.

Los amores de Olivia

Después de este difícil momento, Olivia se dio una nueva oportunidad con Patrick McDermott, con quien tuvo una relación intermitente por 9 años hasta la misteriosa desaparición del hombre, uno de los grandes pesares de la actriz, quien confesó que nunca pudo entender qué sucedió en aquel viaje en bote del que su pareja no regresó.

Su segundo matrimonio llegaría de la mano de John Easterling, a quien conoció primero como amigo gracias a las terapias alternativas a las que recurría por su padecimiento, y una década después se convertiría en su esposo. Fue precisamente John quien dio a conocer la dura partida de la actriz y cantante.

