América Guinart, acompañada de su novio, se reúne con sus hijos tras el homenaje a Don Chente

Para América Guinart la familia ha sido siempre un pilar en su vida, en especial sus hijos, a quienes se ha dedicado en cuerpo y alma. La guapa tapatía atesora cada instante con Alex, Camila y América, fruto de su pasado matrimonio con El Potrillo, así como con sus nietas, Cayetana y Mía, quienes la convirtieron en la más feliz abuela. Ella suele ser muy abierta sobre esta facetas de su vida, sin embargo, en lo que respecta a su vida amorosa, ha preferido ser un poco más reservada. Ha sido en contadas ocasiones en las que ha hablado abiertamente de su novio, el empresario Álvaro Favier, y también no es común que se deje ver con él en redes sociales. Recientemente América hizo una excepción, pues la ocasión lo ameritaba: y es que los dos fueron anfitriones en una reunión en la que recibieron no sólo a los hijos de ella, sino también a una famosa agrupación de música norteña que hace poco rindió homenaje al patriarca de los Fernández: Don Chente.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Partidaria siempre de compartir momentos especiales en sus redes sociales, América tomó su cuenta de Instagram para compartir algunos vistazos de la amena reunión que, al parecer, se llevó a cabo en la casa de su novio. Según dejaron ver las imágenes, a la cita acudieron Camila Fernández y su marido Francisco Barba, así como Alex y su esposa Alexia Herández con su pequeña hija Mía. Los invitados que seguramente sorprendieron a los seguidores de la tapatía fueron ni más ni menos que los integrantes de Los Tigres del Norte, grupo que el pasado fin de semana rindió un merecido tributo a El Charro de Huentitán. Estas estrellas del regional mexicano se presentaron en el Auditorio Telmex, en Zapopan, Jalisco, para homenajear a Don Vicente, a quien siempre le guardaron un gran cariño, de hecho, cuando él aún vivía le escribieron la canción El consentido de Dios, cuyo video se grabó justamente en el rancho Los Tres Potrillos y tuvo contó con la aparición del mismo Chente.

VER GALERÍA

Si bien en lo musical era conocida la admiración de dicha agrupación por Vicente, ha sido hasta ahora que se ha podido ver la cercanía entre las familias, pues Los Tigres del Norte acudieron a la reunión con sus respectivas parejas y familias. América fu la más feliz de recibirlos y más estando acompañada de sus amados hijos, aunque en esta ocasión no estuvo presente América Fernández, quien lleva un tiempo viviendo en Los Ángeles. Camila y Alex, por su parte, disfrutaron la reunión y no se resistieron a posar con su guapa mamá y sus invitados en las fotos que ella compartió en redes sociales. "Se van las horas sin sentir conviviendo con gente ¡tan linda! Con los jefes de jefes y las jefas de los jefes", escribió la guapa tapatía en su publicación, sin precisar cuándo se llevó a cabo recientemente, ni en donde. Sin embargo, su novio Álvaro se dejó ver usando un mandil y parado junto a un asador, lo que bien podría indicar que fue el anfitrión. Además, el escenario de las fotos fue el mismo en el quen otras ocasiones América se ha dejado ver con el empresario.

VER GALERÍA

En esta reunión, América lució tan guapa como siempre: usando un pantalón negro a rayas y una blusa del mismo color con pequeñas aplicaciones. Y aunque es raro que pose en redes sociales con su novio, esta ocasión lo merecía y la guapa tapatía se retrató muy sonriente, abrazando a su galán y junto a sus invitados. Camila y su esposo también estuvieron juntos, muy felices de estar en la velada. Del mismo modo, Alex y Alexia difrutaron la reunión y le pusieron el toque de ternura al llevar a su bebita, quien nació en marzo pasado.

La relación del novio de América con sus hijos

Hace unos meses, América hizo una transimisión en vivo en su Instagram, en la que se abrió como nunca de su vida personal, incluído el plano amoroso. La guapa tapatía habló de lo mucho que valora el respaldo que le ha dado su pareja en todos los aspectos y no sólo a ella, sino también a sus hijos. "Siempre ha estado conmigo en los momentos que lo he necesitado y ha estado con mis hijos en los momentos que lo han necesitado, entonces él merece toda mi admiración, mi agradecimiento, mi amor", expresaba en marzo pasado. "Lo amo, es un gran hombre, es un hombre que siempre me da mi lugar, que siempre me respeta, es un hombre bueno, de buen corazón", agregaba entonces. "Y si no hablo nunca de él no es por ocultarlo, no es porque me da miedo, no es porque no quiera, no, yo llevo nueve años con esta persona y han sido nueve años de crecimiento", explicó. "Creánme, que cuando tu escoges un hombre para que comparta tu vida, y sobre todo que entre en la vida de tus hijos, ahora de mis nietas pues sí tienes que fijarte a qué persona estás metiendo en tu vida entonces yo estoy muy feliz porque él sea el hombre que está en mi vida", dijo convencida.

VER GALERÍA