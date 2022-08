Fred Savage fue despedido de la secuela de Los Años Maravillosos por acusaciones de conducta inapropiada

Una generación entera quedó marcada por una serie que retrataba la vida de una familia tradicional en la década de los 60s, narrada por la voz de su protagonista, Kevin Arnold. Durante 6 temporadas en las que un adulto Kevin contaba sus hazañas de los 12 a los 18 años, el público quedó maravillado con sus anécdotas cotidianas, enmarcadas por la vida en la casa de los Arnold y la amistad de Kevin con Paul y Winnie, su eterna enamorada. Los Años Maravillosos planteaba una situación muy cercana para un grupo de espectadores que ahora son adultos, por lo que el anuncio de una secuela fue ampliamente celebrada. Exactamente 33 años después de su estreno se daba a conocer que se trabajaba en la producción de una nueva entrega de esta historia y no solo eso, sino que Fred Savage -su protagonista y el actor infantil que robaba el corazón de los televidentes- estaría involucrado como director y productor ejecutivo de la trama. Todo iba bien hasta que comenzaron los rumores de que Savage dejaba la producción y los motivos que se señalaban no eran los mejores.

Según The Hollywood Reporter, mientras se trabajaba en el noveno capítulo del reboot, seis mujeres decidieron formar un frente unido y levantar su queja frente a ABC. Savage sería despedido a principios de mayo y en aquel entonces se diría que había sido por ‘acusaciones de conducta inapropiada’ sin entrar en más detalles. Fueron las declaraciones de una fuente cercana a Savage en Page Six las que motivaron a las mujeres a hablar y contar su versión de los hechos, “Yo y las otras mujeres sentimos que la gente debe saber cuáles fueron las conductas inapropiadas”.

Las mujeres que se mantienen en completo anonimato lo acusaron por sus conductas hacia las mujeres del equipo, las cuales iban desde acusaciones de acoso verbal hasta una supuesta agresión a una de ellas. Entre las acusaciones se menciona la preocupación por la cercanía del actor con una mujer significativamente menor que él en la producción, con señalamientos de una supuesta mudanza a su casa. Otra relación muy cercana con otra de las colaboradoras de la producción fue narrada por ella misma, acusándolo de una agresión después de haber sido despedida del programa. Este testimonio incluyó la grabación de un mensaje de voz de Savage que fue compartido con The Hollywood Reporter en el que se le escucha decir: “Es tu viejo amigo Fred. Trabajamos juntos por un tiempo y después no, y después fui un gran imbécil. Un gran imbécil. Y en verdad lo lamento. Y como que te debo una disculpa y así, uh, la verdad es que en verdad me caes bien y en verdad quiero que seamos amigos y lamento haber arruinado eso”.

Las mujeres detrás de estas acusaciones manifestaron que la razón por la que alzaron la voz fue la preocupación que les dio su trato con las colaboradoras más jóvenes de la producción, “Estos hombres en el poder saben que el público está viendo y saben qué palabras usar. Todas nos sentimos apoyadas por Fred. En verdad pensamos que apoyaba a las mujeres. Nos dijo que apoyaba a las mujeres. Pero este tipo de apoyo no es real”.

La respuesta de Savage

El mismo medio, ha otorgado el derecho de réplica a Savage, quien ha respondido: “Desde que tengo 6 años, he trabajado en un centenar de sets con miles de personas y siempre he buscado contribuir a un ambiente de trabajo inclusivo, seguro y de apoyo. Es devastador el saber que hay colaboradores que sienten que me quedado corto en estas metas. Mientras hay algunos incidentes que son reportados que absolutamente no pasaron ni pudieron suceder, el que haya siquiera una persona que se sienta lastimada u ofendida por mis acciones es demasiado. Trabajaré para atender y cambiar cualquier conducta que haya a afectado a alguien negativamente, ya que nada es más importante en este mundo que ser un colaborador, amigo, esposo, padre y persona que apoya”.

