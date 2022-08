José Emilio, hijo de Mariana Levy, sobre su relación con su hermana Paula: ‘Es lo que más amo en esta vida’

A pesar de que José Emilio Levy, hijo menor de Mariana Levy, ha crecido alejado del ojo público, el joven es muy amable cuando es abordado por la prensa, con quien tuvo un encuentro recientemente en el que habló de la cercana relación que tiene con su hermana Paula y del gran cariño que le tiene a Ana Bárbara a quien ve como una figura materna, pues fue ella quien lo cuidó desde que tenía meses de edad, luego del sensible fallecimiento de Mariana. José Emilio se dijo fanático de la juez de La Academia, aunque, a diferencia de Paula, que sí ha estado muy cerca de la cantante durante este proyecto, reconoció que él no ha podido estar tan al pendiente como le gustaría: “No estado pendiente de eso de La Academia ahorita”.

En esta entrevista, el joven habló como pocas veces sobre la estrecha relación que tiene con su hermana Paula: “Somos muy unidos, Paula es mi hermana, es lo que más amo en esta vida, la amo demasiado”, reconoció el joven. José Emilio se mostró muy contento de que Paula recientemente ingresó a la universidad, una etapa de la que la joven ha estado compartiendo algunas historias en su cuenta de Instagram: “Estoy feliz, porque entró a la universidad”, reconoció José Emilio quien habló de la carrera que eligió su hermana: “Algo de Ingeniería de sonido, la verdad no estoy seguro”.

José Emilio también hizo referencia a la situación a la que, hace unos meses, hizo referencia su hermana en redes sociales: “Claro cuando las vi, lo que hice fue marcarle y decirle: ‘¿Oye estás bien, dime qué necesitas ahorita voy por ti?’, sí me dolió”, comentó. También habló de la salud de la joven quien, tiene una afección: “Bien, está bien, ha tomado medicamentos, ha estado en tratamiento y ya va mejor”, comentó el joven sobre el estado de Paula del que, ha unos meses, también habló Ana Bárbara: “Estoy enterada y también al tanto de cómo puede sobrellevar La Flaca, Paula, esta situación. Ya hemos estado juntas en doctores y viendo diferentes diagnósticos y la va a librar bien”, comentó hace unos días La reina grupera.

La estrecha relación entre José Emilio y Ana Bárbara

Además de hablar sobre su hermana Paula, José Emilio, también habló de la gran relación que tiene con Ana Bárbara: “Yo también me expreso hacía ella con un gran cariño y amor, es como una madre para mí y siempre lo ha sido”, reconoció. Sobre qué siente al ver el gran talento que posee la cantante comentó: “No es difícil, ni fácil, se siente muy padre, porque es una señora que canta muy bien”. El joven también se deshizo en halagos hacia el prometido de Ana Bárbara: “Ángel es un muy buen tipo, es un tipo extraordinario”, dijo.

En diciembre del año pasado, Ana Bárbara reveló en entrevista con Yordi Rosado que tuvo un click inmediato con los hijos de Mariana Levy cuando entró a su vida: “¿Te digo la verdad?, no sé si me enamoré más de él (José María Fernández El Pirru) o de los niños, voy a ser honesta. Yo soy muy mamá y cuando vi esos pedazos de mi alma, unas cositas chiquitas, yo dije, les voy a dar amor. Te digo que fue una atracción fatal, no, no, fue como una ternura impresionante por ver a un señor con sus hijos, hecho pedazos, entonces me mueve todas las fibras”, reconoció la cantante quien, a pesar de su divorcio con el papá de Paula y José Emilio, sigue al pendiente de ellos.