Thalía, conmovida hasta las lágrimas por la partida de Olivia Newton-John

El lamentable fallecimiento de Olivia Newton-John sin duda ha sido un acontecimiento que ha ensombrecido al mundo del espectáculo, por lo que cientos de fans alrededor del mundo lloran la partida de la querida actriz, recordada por su interpretación de Sandy Olsson en la película Grease. Una de ellas ha sido Thalía, quien a través de sus redes sociales se ha dejado ver sumamente conmovida por esta triste noticia. Y es que para la mexicana, Olivia fue una gran inspiración, pues Thalía comenzó su carrera interpretando en teatro a Sandy al lado de los integrantes de Timbiriche, por lo que sin duda siempre sintió una conexión con ella. Además, en algún momento de su vida tuvo la oportunidad de conocerla, convivir con ella y hasta cantar a su lado, por lo que su partida la ha conmovido hasta las lágrimas. Algo de lo que sus fans pudieron ser testigos a través de sus redes sociales, donde la intérprete compartió un video en el que se le puede ver muy conmovida escuchando las canciones de Grease, especialmente el tema Hopelessly Devoted to You, el cual la llenó de sentimiento, por lo que no pudo evitar las lágrimas. “Hoy nos enteramos de su partida y siento que muchos de los recuerdos de mi ‘Thalia-adolescente’ salieron a flor de piel al desempolvar mi disco y escucharlo, en una manera de despedida personal y agradecimiento a mi querida Sandy”, compartió la intérprete en sus redes sociales. Da play al video y mira el homenaje que Thalía le dedicó a la siempre recordada Olivia Newton-John.